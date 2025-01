Férias no Mundo do Circo: programação especial para crianças

Durante o mês de janeiro, o Mundo do Circo em São Paulo se destaca com uma programação especial voltada para as férias. Esta iniciativa, promovida pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, sob a gestão da Associação Paulista dos Amigos da Arte, tem como objetivo proporcionar experiências únicas para crianças.

Nos próximos três finais de semana, serão oferecidas oficinas circenses gratuitas que incluem atividades como malabares, equilíbrio e acrobacias. Essas oficinas não apenas introduzem os pequenos ao universo do circo, mas também visam estimular suas habilidades motoras e cognitivas de maneira lúdica e divertida.

Além das oficinas, os visitantes poderão aproveitar intervenções artísticas e assistir a uma variedade de espetáculos, que englobam tanto o circo tradicional quanto o contemporâneo. Ao todo, estão programadas mais de 30 atividades que prometem entreter tanto crianças quanto adultos durante as últimas semanas de férias. Entre as apresentações, destacam-se números de palhaçaria, circo de pulgas, mágica e cenas cômicas musicalizadas.

Os interessados em participar dessa programação diversificada podem visitar o Mundo do Circo localizado na Av. Cruzeiro do Sul, 2630 – Carandiru, São Paulo – SP, 02030-100.

Confira abaixo a programação das Férias no Circo

8 de janeiro (quarta-feira)

Circo Moscou/Performance Circense

Intervenções Artísticas/Mundo Trupe

Horário: 11h e 14h

9 de janeiro (quinta)

Circo Top/Números Clássicos e Contemporâneos

Intervenções Artísticas/Mundo Trupe

Horário:11h e 14h

11 de janeiro (sábado)

Circo Show/Oficina Circense

Intervenções Artísticas/Mundo Trupe

Horário: das 11h às 12h e das 13h às 17h

Caravana Tapioca/Cavaco e sua Pulga

Horário: 17h

12 de janeiro (domingo)

Circo Show/Oficina Circense

Intervenções Artísticas/Mundo Trupe

Horário: das 11h às 12h e das 13h às 17h

Cia Tramp de Palhaços/Charanga da Tramp

Horário: 17h

15 de janeiro (quarta)

Circo Miller/Circo Tradicional

Intervenções Artísticas/Mundo Trupe

Horário: 11h e 14h

16 de janeiro (quinta)

Circo Bremer/Circo Tradicional

Intervenções Artísticas/Mundo Trupe

Horário: 11h e 14h

18 de janeiro (sábado)

Circo Show/Oficina Circense

Intervenções Artísticas/Mundo Trupe

Horário: das 11h às 12h e das 13h às 17h

EnCanto/Espetáculo musical circense com a Palhaça Rubra

Horário:17h

19 de janeiro (domingo)

Circo Show/Oficina Circense

Intervenções Artísticas/Mundo Trupe

Horário: das 11h às 12h e das 13h às 17h

22 de janeiro (quarta)

Circo Max/Circo Tradicional

Intervenções Artísticas/Mundo Trupe

Horário: 11h e 14h

23 de janeiro (quinta)

Up Circus/Circo Tradicional

Intervenções Artísticas/Mundo Trupe

Horário: 11h e 14h

25 de janeiro (sábado)

Circo Show/Oficina Circense

Intervenções Artísticas/Mundo Trupe

Horário: das 11h às 12h e das 13h às 17h

26 de janeiro (domingo)

Circo Show/Oficina Circense

Intervenções Artísticas/Mundo Trupe

Horário: das 11h às 12h e das 13h às 17h

Grupo Oculto do Aparente/Wakatta (show de mágica com um japonês)

Horário: 17h

29 de janeiro (quarta)

Circo Spadoni/Circo Tradicional

Intervenções Artísticas/Mundo Trupe

Horário: 11h e 14h

30 de janeiro (quinta)

Cia Circo Viver com Arte/Circo Tradicional