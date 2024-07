O Mundo do Circo SP oferece programação especial para as férias de julho

O Mundo do Circo SP, iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerenciada pela Associação Paulista dos Amigos da Arte, recebe uma programação pensada especialmente para garantir a diversão durante as férias de julho com o projeto Férias no Circo.

A proposta é oferecer às crianças uma experiência divertida e educativa durante as férias escolares, proporcionando um mergulho no mundo encantado do circo por meio de atividades lúdicas, aprendizado de habilidades circenses e estímulos para desenvolver confiança, coordenação motora e trabalho em equipe.

Durante o mês de julho, as crianças terão a oportunidade de explorar os diversos aspectos do circo, desde as artes performáticas até as habilidades técnicas. A criançada vai poder ainda participar de oficinas e assistir apresentações e espetáculos – tudo com entrada gratuita.

Além das atrações, a equipe d’O Mundo do Circo SP também está organizando uma feira no espaço para que sejam vendidos alimentos, bebidas e artesanatos, promovendo assim uma ação de fomento aos pequenos comerciantes e garantindo mais opções de lazer às crianças e seus acompanhantes.

Para a recepção d’O Mundo do Circo SP, artistas circenses do Mundo Trupe (dias 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de julho, sábados e domingos, às 13h e 17h) e do Itinerante Circle (dias 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 31 de julho, quartas e sextas-feiras, às 9h e 14h) realizarão intervenções para o público que aguarda na fila para assistir aos espetáculos na lona. As intervenções serão, por exemplo, bolhas de sabão, pratinhos de equilíbrio, malabares e até perna-de-pau. Os artistas de cada grupo irão se revezar, sendo que dois deles se apresentarão por dia.

Casaco Vermelho, de Circo Delírio, no dia 6 de julho, sábado, 17h

Neste espetáculo, Brise e Bigosty se encontram e passam por situações inusitadas com suas roupas, objetos e instrumentos. Com irreverência, vão conduzindo o público por um universo excêntrico e divertido embalados pela música ao vivo que interage com a cena. Neste percurso se descobrem capazes de fazer coisas surpreendentes, como atravessar por um cabo de aço em busca de um casaco vermelho!

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 40 minutos

Acorda, Januário!, de Cia Beira Serra de Circo e Teatro, no dia 7 de julho, domingo, às 17h

Entre sonho, delírio e realidade, Januário (Fernando Vasques) reúne toda sua coragem e equilíbrio com o objetivo de atravessar a corda bamba da vida em mais uma celebração do humor e das artes circenses, que marca os espetáculos da Cia Beira Serra de Circo e Teatro. Acorda, Januário! é um solo concebido e interpretado por Fernando Vasques. A manipulação da corda, além de dar o mote inicial do espetáculo, permite que o público testemunhe o poético despertar do artista para seu ofício.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 45 minutos

Family Cirkus, no dia 10 de julho, quarta-feira, às 10h e 14h

Inclusão na prática: o espetáculo traz um artista autista que se apresenta e fala sobre a importância do circo em sua vida. Family Cirkus nasceu em 2018 quebrando paradigmas com seus fundadores Marcos Martins e Talita Pinheiroce seus filhos João Lucas (autista) e Luan. Um espetáculo interativo e lúdico, preparado com toda atenção aos gestos e palavras a fim de criar um ambiente familiar onde o público possa se sintonizar com os artistas.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 90 minutos

Circo Marambio, no dia 11 de julho, quinta-feira, às 10h e 14h

O Circo Marambio mescla artistas tradicionais nascidos e criados em circos com artistas da nova geração oriundos de escolas de circo. Apresenta um espetáculo clássico de variedades: palhaços, malabaristas, equilibristas, números aéreos e acrobacias. Os números são intercalados por reprises de palhaços e o galope é tocado ao final de cada número.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 60 minutos

Vivência com Coletivo Catappum, no dia 12 de julho, sexta-feira, às 10h

Nesta curta vivência, os integrantes do coletivo Catappum, Chico Vinícius e Fagner Saraiva, compartilharão suas experiências dentro das comicidades negras e palhaçarias negras. A vivência conta ainda com um mergulho nos jogos da palhaçaria, passando pelos ritmos sonoros, improviso e jogos de escuta coletiva. Importante dizer que não é necessário ter experiência prévia em palhaçaria, para fazer parte da vivência.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 60 minutos

Espetáculo Catappum!, no dia 12 de julho, sexta-feira, às 14h

Numa manhã cinzenta, um barulho ensurdecedor faz com que todos os habitantes de uma cidade “imaginária” caiam num sono profundo, CATAPPUM! No meio do emaranhado de corpos, Shortz e Calarças são os únicos sobreviventes acordados. Os atrapalhados palhaços se envolvem no grande mistério de descobrir quem é o responsável por fazer toda a cidade cair num sono profundo. Nesta busca eles se deparam com a falta de comunicação e o medo permanente de “dormir” a qualquer momento. O espetáculo traz a estética preta para o picadeiro dos palhaços, com música ao vivo, bonecos e jogos com a plateia.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 60 minutos

Vale a Pena, com Palhaços Sem Fronteiras, no dia 13 de julho, sábado, às 14h

Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Com essa questão, Palhita acorda com as galinhas, pega os ovos e os leva para o povo. Pouco importa quem nasceu primeiro, mas para que se nasceu e ela acredita mesmo que nasceu pra ser artista. Entre um ovo e uma galinha, de grão em grão, vai brincando de viver seus sonhos. Com a artista Paloma Natacia.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 40 minutos

Tubinho, nos dias 13 e 14 de julho, sábado e domingo, às 17h

Um dos mais famosos e queridos humoristas do Brasil, Tubinho começou sua carreira no circo e hoje faz sucesso na televisão, no cinema e no teatro. É conhecido por seu humor inteligente, irreverente e criativo, que arranca gargalhadas de pessoas de todas as idades. Alguns de seus espetáculos: Tubinho O Hóspede na Mansão Maluca, Tubinho e Todo Mundo em Pânico, Corra Que o Tubinho Vem Aí, Tubinho O Soldado Trapalhão, Tubinho O Tigrão de São Roque e Tubinho contra o Chupa Cabra. A atração, voltada aos públicos infanto-juvenil e adulto, promete muitas gargalhadas e diversão.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 60 minutos

Varizes do Samba, de Portô Portér, no dia 14 de julho, domingo, às 14h

No espetáculo, o artista circense César Deleon apresenta elementos acrobáticos virtuosos e poéticos, que compõem esse original e autêntico show. Trapézio, malabares, contorcionismo e acrobacias, entre outras modalidades circenses, servem de magia para o mais improvável dos batuques chamado Varizes do Samba, que nasce da poética lúdica existente no circo. César Deleon é compositor de sambas nas mais diversas vertentes que esse universo tem. Samba-enredo, samba de breque, samba- canção e marchinhas compõem o repertório do artista, entre diversos gêneros musicais. O samba é a expressão escolhida por ele para expressar as dores e alegrias do amor. Acompanhado de seus amigos batuqueiros, juntos conseguem criar timbres audaciosos, melodias originais e letras que falam de amor. Tudo isso numa sonoridade hiperbólica abrasileirada

Ao som de um bom samba ao vivo, habilidades acrobáticas são realizadas num aparelho circense desenvolvido pela própria companhia. Este aparelho é composto por traves modulares que, ao se unirem, propiciam barras para executar os mais virtuosos movimentos. Números clássicos do circo neste espetáculo são interpretados tendo como fio condutor o livre arbítrio, trapézio, malabarismo, parada de mãos, força máxima, acrobacias na barra fixa e solo estão no repertório de habilidades desse espetáculo circense comandado por Cesar Cara de Pau Lopes.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 50 minutos

Mestres em Cena, no dia 18 de julho, quinta-feira, às 10h e 14h

Projeto focado no universo do circo em que jovens da terceira idade exercem o que mais amam fazer: a arte circense, um ofício realizado com muito amor, dedicação e maestria. O resultado é um espetáculo que apresenta atividades que criam um espaço de troca de experiências entre gerações, tudo isso no mundo mágico do circo, com números de magia, equilibrismo, malabarismo, laços e mais.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 80 minutos

Andarilha, com Palhaços Sem Fronteiras, no dia 19 de julho, sexta-feira, às 10h

A palhaça Rufina vem chegando, em algazarra, com seu carrinho de bebê. Ao deparar-se com uma sanfoneira sentada decide fazer um show, muito carismática, a palhaça revela um universo bastante peculiar, de memórias, sonhos e humanidades, é cômico, trágico, sensível e fantástico. O espetáculo ainda utiliza recursos circenses como magia cômica, malabares e conta com uma trilha sonora executada ao vivo por uma sanfona com repertório autoral.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 40 minutos

No Pocket – Um Espetáculo Para Todos os Bolsos, do Coletivo Nopok, no dia 19 de julho, sexta-feira, às 14h

Espetáculo de circo que utiliza as charlas clássicas, a música, a dança e a comédia física na criação de gags e cenas cômicas. Uma sucessão de números que exploram o virtuosismo técnico acompanhado por música ao vivo. O fio condutor da dramaturgia é a relação direta dos artistas com o público, sendo este um importante elemento no jogo estabelecido.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 60 minutos

Carrilhão – Vende-se Coisas Velhas de Palhaço, do Coletivo Nopok, no dia 20 de julho, sábado, às 17h

O espetáculo é uma fusão das linguagens do circo e do teatro. A dupla de artistas se desdobra entre diversos personagens e narrativas, trazendo alegorias de diferentes culturas e épocas. Alguns números circenses ganham destaque, como a Parada de Mão, o Rola Rola e os Monociclos Altos. Senhoras e senhores cheguem mais perto! O Carrilhão está agora na sua cidade!

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 50 minutos

Momento Mágico, com Mágico Maico, no dia 21 de julho, domingo, às 14h

Mágico Maico: o mágico mais maico de todos os mágicos. Assim se chama o lado mágico do ator, diretor e pesquisador Maico Silveira, formado em Teatro pelo Departamento de Arte Dramática da UFRGS e Mestre em Artes do Espetáculo Vivo (Universidade de Paris8/ Universidade de Sevilha). Maico em uma trajetória que abarca o teatro, a mágica, a mímica, a dança, a contação de histórias e a música.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 60 minutos

Sui Generis, do Cia. Fundo do Mundo, no dia 21 de julho, domingo, às 17h

Crítica, humor e circo: é o que pulsa no espetáculo Sui Generis. Com criação e elenco formado integralmente por pessoas transgêneras, travestis e não-binárias, o espetáculo aborda as temáticas de gênero e sexualidade de uma maneira ácida e provocativa, carregada de humor. Contando com performances de acrobacias aéreas, malabarismo, bambolê, música e poesia, os artistas desafiam o público a sair de sua zona de conforto.

Com estreia em 2018, em Florianópolis/SC – cidade sede da Cia. – o espetáculo está conectado com as mais recentes discussões acerca da transgeneridade. Através de linguagem acessível e popular, o grupo traz reflexões que extrapolam o senso comum, sem deixar de lado todo o encantamento que o universo circense proporciona.

Classificação etária: 12 anos

Entrada gratuita

Duração: 50 minutos

Circo Tradicional, com Circo Mágico Internacional, no dia 25 de julho, quinta-feira, às 10h e 14h

O Circo Mundo Mágico representa uma companhia tradicional e familiar que já está em sua sétima geração. A família Alvarado apresenta um espetáculo lúdico e encantador que já passou por diversos estados do País.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 50 minutos

Vivência com Cia Caravana Tapioca, no dia 26 de julho, sexta-feira, às 10h

Excêntricos artistas viajantes apresentam um espetáculo de variedades circenses com as melhores atrações que encontraram em suas apresentações pelo mundo. O grande faquir encantador de serpentes e a foca equilibrista são alguns dos números que prometem surpreender e encantar o público.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 60 minutos

Lalaiá, da Cia Caravana Tapioca, no dia 26 de julho, sexta-feira, às 14h

Para reverenciar o encontro da música com o circo, seis artistas do elenco se revezam nos instrumentos musicais, malabares e acrobacias em demonstrações excêntricas de habilidades ao som de ritmos brasileiros. As cenas contam com a arte do equilíbrio e a graça da palhaçaria, tudo na cadência do samba, do funk e do forró. Violino, cavaquinho, saxofone, flauta, trombone e percussão na ousadia do circo.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 60 minutos

Chá Comigo, com Palhaços Sem Fronteiras, no dia 27 de julho, sábado, às 14h

Uma cozinha sem teto, aberta. Quatro cadeiras vazias. Um fogão que aquece ingredientes sem receita. Duas colheres de emoção, uma xícara de poesia e uma pitada de improviso. Uma excêntrica anfitriã que cozinha com equilíbrios e tempera com afeto. Mistura com malabarismos. Adiciona circo. Leva ao fogo e serve pratos com graça e riso.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 40 minutos

Encantarias de Pífanos e Mamulengos. com os coletivos femininos Fanfarrosas e Forró das Minas, no dia 27 de julho, sábado, às 16h [sessão pet friendly]

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 40 minutos

Circo Caravana, com Cia Caravana Tapioca, no dia 27 de julho, sábado, às 17h

Excêntricos artistas viajantes apresentam um espetáculo de variedades circenses com as melhores atrações que encontraram em suas apresentações pelo mundo. O grande faquir encantador de serpentes e a foca equilibrista são alguns dos números que prometem surpreender e encantar o público.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 60 minutos

Bricabraque, dos Parlapatões, no dia 28 de julho, domingo, às 14h

O Bricabraque de nossa história é um vendedor atrapalhado, que confunde o que narra com o que está acontecendo. Ele vende tudo. Em geral, coisas muito antigas: relógios de sol, bules astecas, vitrolas, enfim, o que aparecer na sua frente ele passa nos cobres. A única velharia que não vende de jeito nenhum é um anel que ganhou de sua mãe, antes dela morrer. Um espetáculo cômico e divertido que procura dar uma visão sobre a perda e até sobre a morte para crianças.

Classificação etária: de 3 a 10 anos

Entrada gratuita

Duração: 50 minutos

Roda de Samba da Palhaça Rubra, no dia 28 de julho, domingo, às 17h

A roda de samba começa com uma homenagem a Adoniran Barbosa, que a Palhaça Rubra brinca de chamar de vovô! O repertório além dos sambas de Adoniran Barbosa, homenageia importantes sambistas tradicionais como Cartola, Noel Rosa, Clara Nunes, Beth Carvalho, Aracy de Almeida, Dona Ivone Lara, e músicas tradicionais da cultura infantil em modo sambado. Acompanhada pela banda Trio Gato Com Fome e Diego Mundão, ligados a continuidade e tradição do samba de rua paulista, a Palhaça Rubra conduz a roda de samba com dinâmicas de improviso voltadas a este universo. O show integra o público despertando a alegria dos movimentos coletivos de rua via a música e o humor tão fundamentais na história da humanidade. A formação musical desta roda é elegante e de tradição: violão 7 cordas, cavaquinho, cuíca, pandeiro, surdo e a voz alegre e sonora da Palhaça Rubra . Samba e palhaçaria são patrimônios imateriais e afetivos da nossa cultura e a união destes dois pilares é infalível pra unir a família brasileira para cantar, rir e dançar.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 60 minutos

Endereço de O Mundo do Circo SP: Av. Cruzeiro do Sul, 2630 – Carandiru, São Paulo – SP, 02030-100