O Mundo do Circo SP apresenta espetáculos que unem recursos circenses a teatro e músicas autorais

O Mundo do Circo SP, iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerenciada pela Associação Paulista dos Amigos da Arte, recebe os espetáculos Num Passe de Mágica, do Palhaço Peruca, dia 8 de junho, sábado, 17h; Simbad, o Navegante, do Circo Mínimo, dia 9 de junho, domingo, 17h; Circo Rodapé, da Família Burg, no dia 15 de junho, sábado, 17h; e Viva!, do Palhaço Mixuruca, no dia 16 de junho, domingo, 17h.

Confira a programação completa

Num Passe de Mágica, do Palhaço Peruca, dia 8 de junho, sábado, 17h

Transitando em diversas linguagens artísticas, o Palhaço Peruca apresenta um espetáculo interativo, explorando a linguagem do circo com técnicas circenses, mesclando magia, humor e reprises de palhaço.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 40 minutos

Simbad, o Navegante, do Circo Mínimo, dia 9 de junho, domingo, 17h

Simbad coleta grandes riquezas em suas viagens e aventuras, sempre escapando por pouco da morte que chega para quase todos os seus companheiros de viagem, mas essas riquezas, que o fazem mais rico a cada vez que parece ter perdido tudo, na verdade o enriquecem mais como pessoa. Os conhecimentos e experiências que agrega são a verdadeira riqueza que acumula.

As aventuras de Simbad são, na verdade, as aventuras da humanidade, e não apenas as de um herói. Essa criação do Circo Mínimo tem a direção da premiada Carla Candiotto, com o palhaço Ronaldo Aguiar e Rodrigo Matheus no elenco.

Quem conta a história de Simbad são dois artistas de rua que se confrontam o tempo todo, na clássica situação da dupla de palhaços – dois artistas mambembes que vão de cidade em cidade, de praça em praça, contando suas histórias e sempre brigando, para ver quem fará o herói. Com sua carroça de bambus e as técnicas que o circo lhes ensinou, eles usam os bambus para criar animais imensos, barcos, pássaros, serpentes, elefantes, desfiladeiros, ilhas.

Simbad foi o espetáculo mais premiado de 2015 em São Paulo, recebendo os prêmios São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem (antigo Coca-Cola Femsa) de Melhor Espetáculo do Ano, Melhor Direção, Melhor Ator (Ronaldo Aguiar) e Melhor Iluminação. Foi o Melhor Espetáculo do ano segundo jornal O Estado de São Paulo e segundo melhor espetáculo segundo o Jornal Folha de São Paulo. Em 2020, ganhou o Prêmio de Melhor Espetáculo Infantil no Festival on-line da cidade de Rolante, no Rio Grande do Sul.

Simbad, O Navegante é uma história de viagens e feitos heroicos, sobre a curiosidade e a coragem de enfrentar o desconhecido. Sua maior riqueza é o que ele aprendeu nos lugares que visitou.

Classificação etária: Livre. Recomendado para crianças acima de 5 anos

Entrada gratuita

Duração: 60 minutos

Circo Rodapé, da Família Burg, no dia 15 de junho, sábado, 17h

O sonho de todo circo é rodar! Este é um espetáculo de encontro entre duas gerações de circo apoiadas firmemente nas raízes dos pés. Raízes que absorvem a cultura do picadeiro de nosso circo brasileiro, transmitida de pessoa a pessoa, de artista para artista. Raízes do nosso imaginário popular de circo-teatro, onde as histórias se misturam com as habilidades. Circo que roda a pé, que nunca teve patrocínio grande para tomar avião, que conhece campinho, praça, pátio, que se adapta ao gosto e ao sotaque do vários cantinhos por onde consegue chegar.

O Circo Rodapé é um espetáculo de texto e músicas autorais, de som feito ao vivo e de poesia lá de casa. Circo pra inspirar as infâncias do Brasil que vive dentro de casa e que se inspira com as cambalhotas no sofá.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 50 minutos

Viva!, do Palhaço Mixuruca, no dia 16 de junho, domingo, 17h

Este espetáculo é conduzido pela figura cativante do palhaço Mixuruca que através do seu humor convida todos a participar de uma experiência cheia de sorrisos, emoções e mensagens positivas, sobre cooperação e superação. Tudo isso costurado pelas gags, números de malabarismo, equilibrismo e improviso com a platéia, onde a mesma deixa de ter um papel figurativo, assumindo um papel dramatúrgico.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 50 minutos

Endereço de O Mundo do Circo SP: Av. Cruzeiro do Sul, 2630 – Carandiru, São Paulo – SP, 02030-100

Sobre O Mundo do Circo SP

O Mundo do Circo SP é uma iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas com gestão e curadoria da Organização Social Amigos da Arte. O programa foi criado a partir do desejo de valorizar a experiência lúdica e afetiva do universo circense.

Dividido em três grandes lonas – Grande Lona, Lona Multiuso e Lona Exposição -, o programa ocupa um espaço de mais de 10 mil m² do Parque da Juventude, na capital paulista. O Mundo do Circo SP tem uma programação variada com artistas nacionais e internacionais que contemplam todo o universo circense, promovendo espetáculos para todos os públicos, além de performances e números de rua, exposições, oficinas, seminários e workshops.

Sobre a Amigos da Arte

A Associação Paulista dos Amigos da Arte é uma Organização Social de Cultura que trabalha em parceria com o Governo do Estado de São Paulo desde 2004. Música, literatura, dança, teatro, circo e atividades de artes integradas fazem parte da atuação da Amigos da Arte, que tem como objetivo fomentar a produção cultural por meio de festivais, programas continuados e da gestão de equipamentos culturais públicos. Em seus 20 anos de atuação, a Organização desenvolveu mais de 70 mil ações que impactaram mais de 30 milhões de pessoas.