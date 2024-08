O Humor Liberta: Um encontro com Wandi Doratiotto no Sesc São Caetano

No dia 6 de setembro, o Sesc São Caetano recebe o ator, apresentador, cantor e compositor Wandi Doratiotto para uma noite inesquecível de humor e música com a apresentação “O Humor Liberta”. A partir das 20h, o público poderá desfrutar de um bate-papo leve e descontraído, onde Wandi mescla suas canções com causos bem-humorados, despertando o riso libertador através de suas histórias e músicas.

No repertório, Wandi traz momentos de alegria com canções como “Lava Rápido” e “São Paulo”, sucessos consagrados ao lado de sua banda Premê (Premeditando o Breque), além de músicas de sua autoria e de grandes nomes da música paulista, como Adoniran Barbosa. Este encontro é uma oportunidade única de se conectar com a rica trajetória de um dos ícones da música e da cultura paulistas.

Wandi Doratiotto é um dos símbolos da música de São Paulo. Ao longo de sua carreira, fez parte do grupo “Premeditando o Breque”, apresentou programas de rádio e o aclamado “Bem Brasil” na TV Cultura, além de participar de filmes, séries e comerciais de TV que marcaram época. Seu legado é uma celebração à cultura paulista, e “O Humor Liberta” promete ser uma noite memorável.

O Projeto

Em setembro, o Sesc São Caetano convida o público para o projeto “Cena Aberta”, uma celebração do talento de artistas com 60+ anos que dialogam com a exposição “O Tempo e Suas Transformações”. Com apresentações que acontecem todas as sextas-feiras do mês, sempre às 20h, o projeto promete uma imersão em narrativas que ecoam ancestralidade, história e a passagem do tempo.

Ao longo de quatro datas, o palco será tomado por performances que refletem as vivências e perspectivas de artistas experientes, oferecendo ao público uma rica oportunidade de se conectar com temas que atravessam gerações. Cada apresentação será um mergulho profundo nas raízes culturais, trazendo à tona memórias e saberes acumulados ao longo de décadas.

Com classificação etária de 12 anos, os ingressos ficam disponíveis para venda na rede Sesc.

VEJA TAMBÉM

Ana Maria Carvalho

Bordados de Música

Dia 13/9, sexta, das 20h às 21h

Nesse show intimista, Ana Maria Carvalho apresenta um repertório autoral e clássicos da MPB maranhense, influenciada por ritmos e tradições como o bumba meu boi e tambor de crioula. Através de sua voz e histórias, o público é convidado a uma imersão profunda na riqueza musical do Maranhão.

Mutinho

Casa de Mutinho

Dia 20/9, sexta, das 20h às 21h

O artista apresenta o repertório de seu segundo álbum autoral, com canções inéditas e clássicos como “O caderno” e “Ao que vai chegar”. O show também inclui sucessos gravados por Toquinho e um bloco especial em homenagem ao tio Lupicínio Rodrigues, que foi um grande incentivador de sua carreira.

Jurema Barreto de Souza e Zhô Bertholini

Encontros & Encantos

Dia 27/9, sexta, das 20h às 21h

Poemas de Jurema Barreto de Souza e Zhô Bertholini, musicados por Rui Ferreira e Edu Guerra compõem o Projeto literomusical Encontros & Encantos, lançado em 2020 e realizado pela A Cigarra Edições. Nesta apresentação somam-se a cantora Giselle Maria e o percussionista Fabio Daros para um show especial.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Wandi Doratiotto: dia 6 de setembro, às 20h

Veja também: 13, 20 e 27 de setembro

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano do Sul

Duração: 60 minutos

Recomendação etária: Não recomendado a menores de 12 anos

Ingressos: R$40,00 / R$20,00 / R$12,00

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal sescsp.org.br