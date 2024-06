O futuro dos trabalhadores da saúde em São Paulo

O SindSaúde-SP, sindicato representante dos profissionais de saúde do estado de São Paulo, está liderando a campanha “Saúde em Compensação”, que visa resgatar valores devidos aos trabalhadores da saúde do estado.

A campanha “Saúde em Compensação” tem sido um marco importante na luta pelos direitos trabalhistas, recuperando valores financeiros que muitos profissionais de saúde não sabiam que tinham direito. “O sindicato está comprometido em assegurar que todos os profissionais de saúde recebam o que lhes é devido. Nossa campanha não é apenas sobre compensação financeira, mas também sobre dignidade e reconhecimento”, afirma a presidente do SindSaúde-SP, Cleonice Ribeiro.

Os profissionais interessados em consultar se possuem valores a receber podem se cadastrar através do site do SindSaúde-SP para ter acesso às informações necessárias e etapas do processo. Após a inscrição, uma equipe de profissionais especializados analisam cada caso individualmente, identificando os valores devidos e orientando os trabalhadores sobre os passos seguintes. Esse suporte contínuo assegura que os profissionais recebam a assistência necessária durante todo o processo de compensação.

“O futuro dos profissionais de saúde em São Paulo está diretamente ligado ao trabalho incansável do SindSaúde-SP. Ao garantir que os direitos sejam respeitados, o sindicato está pavimentando o caminho para um ambiente de trabalho mais justo e equitativo”, finaliza Cleonice.

Para mais informações sobre o projeto “Saúde em Compensação”, acesse: https://consultas.sindsaudesp.org.br/