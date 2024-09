‘O Filho da Geni’ aborda violência sexual contra garotos e a cultura do silêncio

Baseado em extensa pesquisa e entrevistas realizadas com vítimas de abuso sexual infantil no Brasil e na Europa, o espetáculo “O Filho da Geni” propõe uma reflexão sobre a violência contra garotos e adolescentes, tema que muitas vezes é invisibilizado pela cultura do silêncio.

A temporada acontece de 05 à 27 de setembro no espaço O.Andar em São Paulo, com entrada gratuita e sessões às quintas e sextas às 20h.

Luiz Fernando Almeida em ‘O Filho da Geni’

(Renato Domingos/Divulgação)

A idealização do projeto é do ator Luiz Fernando Almeida, que sobe ao palco para o seu terceiro solo, após 9 anos em cartaz com “Gotas de Codeína” e 13 anos com “Dama da Noite”.

Neste novo espetáculo , com dramaturgia de Diego Lourenço e direção de Matheus Lípari, o artista interpreta um personagem que retorna ao Brasil após trabalhar por anos na Europa, em condições de subemprego.

A partir disso, ele se vê forçado a confrontar seu passado traumático e mergulha em memórias perturbadoras de sua infância e adolescência, tomando dimensão dos abusos que sofreu, perpetuou e aprendeu a normalizar.

Luiz Fernando Almeida em ‘O Filho da Geni’

(Renato Domingos/Divulgação)

O espetáculo, cujo título faz referência à música “Geni e o Zepelim”, de Chico Buarque, pode ser lida como uma das múltiplas faces da desigualdade social e econômica sofrida por quem vive às margens da sociedade.

Este espetáculo foi contemplado pelo edital PROAC- 01/23- Montagem de espetáculo teatral inédito no Estado de SP.

Serviço: O Filho da Geni

Com: Luiz Fernando Almeida

Direção: Lipari

Dramaturgia: Diego Lourenço

Realização: Proac e Cafofo Produções

Quando: 05 a 27 de Setembro às 20h

Ingressos Gratuitos: https://www.sympla.com.br/produtor/luizfernandoalmeida

Onde: O. Andar – Rua Gabriel dos Santos , 30- Santa Cecília- SP

Classificação Indicativa: 18 anos

Capacidade: 60 Lugares

Estação mais próxima: Metrô Marechal Deodoro