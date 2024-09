O crédito da Desenvolve SP proporcionou mais pessoas impactadas

Com nove anos de existência e instalada em Barueri, na Grande SP, a Inklua é uma consultoria e plataforma digital que atua em todo o Brasil e proporciona a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A consultoria faz a conexão entre seus clientes (empresas que buscam mão de obra) e os candidatos, enquanto a plataforma permite que as empresas façam contato direto com os candidatos cadastrados.

“Nossa empresa sempre cresceu de forma orgânica com capital próprio. No oitavo ano de atuação, começamos a investir em tecnologias para melhorar a experiência do candidato, aumentar a eficiência e a qualidade da consultoria e diversificar as soluções de recrutamento e seleção para clientes”, afirma Leonardo Carneiro, fundador e CEO.

Com o crédito da Desenvolve SP – agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) – a Inklua conseguiu desenvolver uma tecnologia baseada em Inteligência Artificial. Hoje, a plataforma permite ao candidato ter um perfil, encontrar vagas e se candidatar com muita facilidade. Trata-se de uma recrutadora virtual assistente para busca de candidatos.

O sistema desenvolvido pela empresa por meio da linha de crédito Finep Inovacred possibilitou uma atuação em maior escala e com assertividade. A recrutadora virtual analisa as necessidades dos clientes, apresenta os candidatos por ela selecionados, explica cada perfil e o porquê dessa pessoa ser a melhor opção para a vaga. “Nossa solução de IA aumentou em 50% a produtividade da própria consultoria, e o sistema de busca já representa 10% do faturamento da empresa após 4 meses de lançamento”, acrescentou Leonardo.

Segundo Leonardo Carneiro, a cada ano, a empresa ajuda mais de 3 mil pessoas e mais de 500 empresas.

O fundador da Inklua afirma que o crédito obtido foi essencial para o crescimento da plataforma. “A linha de crédito da Desenvolve em si é incrível, viabilizou o investimento que nos trouxe maior escala, mais pessoas impactadas e, a partir de 2025, mais contratações na própria Inklua. Esse crédito é uma alternativa para o empreendedor que teria um custo muito alto se buscasse o recurso no mercado tradicional, ou então teria que diluir sua participação no próprio negócio caso optasse por investidores externos”, disse o empresário.

INOVAÇÃO

