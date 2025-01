Nvidia se Recupera no Mercado Após Queda Global em Ações de Tecnologia

Na terça-feira, 28 de novembro, a Nvidia destacou-se nas negociações de ações de tecnologia em Wall Street, apresentando uma recuperação significativa após uma recente queda global impulsionada por inovações da startup chinesa DeepSeek. Esta empresa anunciou um novo modelo de inteligência artificial (IA) que promete ser mais acessível do que as opções atualmente disponíveis no mercado.

A recuperação da Nvidia foi notável, com um aumento de US$ 258,85 bilhões (aproximadamente R$ 1,52 trilhão) em seu valor de mercado, encerrando o dia avaliada em US$ 3,158 trilhões (R$ 18,5 trilhões). Este crescimento ocorreu após a empresa ter enfrentado uma histórica desvalorização de 17%, resultando na perda de US$ 589 bilhões (cerca de R$ 3,48 trilhões) em valor.

Outras empresas do setor tecnológico também registraram alta após as perdas do dia anterior. O índice Nasdaq, que é amplamente focado em tecnologia, havia caído 3,1% na segunda-feira, mas conseguiu recuperar-se com um ganho de 2% na terça-feira.

Timothy Arcuri, analista do UBS, comentou sobre a volatilidade das ações: “A magnitude das flutuações em ações como Nvidia, Broadcom e Marvell na segunda-feira parece exagerada e pode ser vista como uma oportunidade de compra quando a situação se estabilizar”.

A proposta da DeepSeek gerou questionamentos sobre a necessidade de investimentos substanciais em infraestrutura para IA, uma vez que o modelo da startup apresenta qualidade comparável aos chatbots desenvolvidos nos EUA, mas com custos significativamente inferiores.

Guy Miller, estrategista-chefe de mercado da Zurich Insurance, ressaltou que “os investidores foram lembrados de que mesmo as ações tecnológicas estão sujeitas a um prêmio de risco”. Ele caracterizou a recente queda como um alerta saudável sobre a volatilidade dos mercados e do desenvolvimento tecnológico.

Os mercados europeus e asiáticos mostraram sinais de estabilização; o índice Stoxx Europe 600 registrou uma alta de 0,4%. No entanto, algumas ações no setor tecnológico continuaram sob pressão. Empresas como ASM International e Schneider Electric apresentaram quedas significativas de 3,7% e 7,5%, respectivamente.

Emmanuel Cau, analista do Barclays, descreveu o sentimento do mercado como “vender primeiro e pensar depois”, indicando que os investidores estão agora reavaliando suas posições e buscando oportunidades de compra em meio à turbulência.

No Japão, o Nikkei 225 encerrou o dia com uma queda de 1,4%, refletindo a continuidade das dificuldades enfrentadas pelas empresas fabricantes de chips. A SoftBank viu suas ações despencarem 5,2%, seguindo uma queda anterior de 10% nas ações da Arm Holdings.

No mercado cambial, o dólar americano valorizou-se em 0,6% frente a outras moedas principais após declarações do presidente dos EUA sobre possíveis aumentos significativos nas tarifas comerciais.

A promessa da DeepSeek para um modelo de IA com custos drasticamente reduzidos gerou debates sobre se o recente investimento conjunto entre SoftBank, Oracle e OpenAI em data centers representa o auge dos gastos em capital para IA. Chris Wood da Jefferies alertou que essa nova dinâmica pode indicar mudanças nas expectativas do mercado sobre as incumbentes desse setor.

O impacto da recente liquidação das ações tecnológicas foi alarmante para muitos investidores. David Bahnsen do The Bahnsen Group destacou que as avaliações dessas empresas não oferecem margem para erro e que a concentração excessiva dessas ações nos portfólios representa um risco significativo e muitas vezes subestimado.

No setor de commodities, o cobre na LME viu sua cotação cair 2%, sendo negociado a US$ 9.088 (R$ 53,73 mil) por tonelada. O níquel também teve uma leve desvalorização de 0,7%, com preço fixado em US$ 15.565 (R$ 92,02 mil) por tonelada.

Na bolsa de Hong Kong, as ações das empresas chinesas de tecnologia apresentaram crescimento modesto; no entanto, a fabricante SMIC viu sua ação cair levemente em 0,4%. O índice Hang Seng fechou com um leve ganho de 0,1%, impulsionado pelo desempenho positivo das gigantes Tencent e Baidu.

As bolsas chinesas permaneceram fechadas devido ao feriado do Ano Novo Chinês.

Este artigo é baseado em informações do Financial Times.