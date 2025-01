DeepSeek Alcança o Topo da App Store e Provoca Queda nas Ações das Gigantes de Tecnologia

O aplicativo de inteligência artificial desenvolvido pela empresa chinesa DeepSeek alcançou o primeiro lugar em downloads na loja da Apple nos Estados Unidos nesta segunda-feira, 27 de novembro. Este sucesso coincidiu com uma significativa queda nas ações de grandes empresas de tecnologia norte-americanas, que enfrentaram um dia difícil no mercado.

Durante as negociações de pré-abertura do mercado, a fabricante de chips Nvidia viu suas ações caírem 6,9%, enquanto a AMD e a Micron Technology recuaram 3,7% e 6,4%, respectivamente. As gigantes Microsoft e Meta também enfrentaram perdas de 3,3% cada, ambas prestes a divulgar seus resultados financeiros trimestrais esta semana, junto com Apple e Tesla. A Alphabet, empresa controladora do Google, registrou uma queda de 3,2%, enquanto a Apple caiu 1,4%.

O novo modelo de IA lançado pela DeepSeek na semana passada foi elogiado pelo investidor e engenheiro Marc Andreessen como “o momento Sputnik da inteligência artificial”, uma referência ao lançamento do satélite soviético em 1957 que impulsionou os Estados Unidos a entrar na corrida espacial.

A apresentação anterior do modelo de IA da DeepSeek, realizada há cerca de um mês, já havia gerado reações entre empresas tanto americanas quanto chinesas. As ferramentas disponibilizadas gratuitamente no site da DeepSeek são acessíveis inclusive no Brasil e em português, permitindo diversas funcionalidades como tradução, geração de textos, análise de grandes volumes de dados e até suporte automatizado para atendimento ao cliente.

Os modelos V3 e R1 da DeepSeek demonstram desempenho comparável ou superior aos produtos oferecidos pelo ChatGPT da OpenAI e Llama da Meta, com um custo significativamente inferior. O veículo The Information relatou que a Meta estabeleceu grupos de pesquisa para entender as técnicas utilizadas pela DeepSeek na criação de seus modelos.

O impacto da DeepSeek no cenário das grandes tecnologias foi destacado durante uma entrevista de Mark Zuckerberg ao podcast de Joe Rogan no dia 11 deste mês. Durante a conversa, Zuckerberg comentou sobre o novo modelo chinês, afirmando que a empresa está realizando um trabalho notável e referindo-se à falta de críticas sobre o líder chinês Xi Jinping no modelo da DeepSeek.

Kevin Xu, um investidor americano com origens chinesas e ex-funcionário do governo Obama, testou o modelo da DeepSeek e relatou que ele oferece informações sobre Xi Jinping relacionadas a direitos humanos quando utilizado fora da China.

Na última semana, Liang Wenfeng, fundador da DeepSeek, participou de um encontro com o primeiro-ministro Li Qiang na China. Durante o evento transmitido pela CCTV, Li mostrou-se receptivo às inovações trazidas pela empresa. Paralelamente, a agência oficial Xinhua destacou os avanços da inteligência artificial chinesa como uma resposta às políticas restritivas dos EUA.

Especialistas americanos comentam que a ascensão da DeepSeek expõe falhas na abordagem do governo Biden, que presumiu que apenas grandes quantidades de chips avançados poderiam levar ao desenvolvimento de modelos sofisticados. A empresa agora demonstra que um pequeno grupo de engenheiros pode criar tecnologias avançadas com recursos limitados.

Patrick Zhang, ex-funcionário do Ministério das Relações Exteriores da China e analista no setor tecnológico, observa que a DeepSeek representa uma vitória do código aberto sobre o código fechado. No entanto, ele adverte que os custos informados pela empresa podem não refletir completamente os investimentos realizados no desenvolvimento dos modelos.

Paul Triolo ressalta que é cedo para avaliar se o baixo custo será sustentável a longo prazo. No entanto, ele reconhece que o modelo V2 já havia causado um impacto significativo ao se aproximar do desempenho do Llama 3 da Meta.

No ano passado, Liang Wenfeng explicou em uma rara entrevista que o foco da DeepSeek é desenvolver uma inteligência artificial geral (AGI), capaz de competir com as capacidades humanas. Ele enfatizou a importância de participar ativamente da inovação global ao invés de se concentrar apenas na monetização das aplicações.

A chegada do modelo V2 já provocou mudanças significativas no mercado chinês de IA, levando empresas como Zhipu e ByteDance a reduzir seus preços. Liang afirmou que sua empresa não busca lucros excessivos nem subsídios artificiais para se destacar no mercado.