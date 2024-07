Nutrientes para Vida capacita professores das Fatec’s e Etec’s do Estado de SP

A NPV – Nutrientes para a Vida desempenha um papel crucial na promoção do conhecimento sobre sustentabilidade na agricultura brasileira, focando especialmente no uso responsável de fertilizantes. Com uma missão centrada na educação de profissionais e leigos, a NPV se compromete a fornecer ferramentas essenciais para o desenvolvimento sustentável.

Recentemente, a NPV realizou um curso de capacitação para 35 professores de diversas unidades do Centro Paula Souza. O coordenador geral e científico da NPV, Valter Casarin, enfatiza a importância dessas iniciativas educacionais, que combinam teoria e prática para preparar os futuros profissionais do campo, da agricultura e da alimentação global, especialmente sobre os princípios da nutrição de plantas e do manejo responsável de fertilizantes.

“Essa colaboração exemplifica não apenas o compromisso da NPV com a educação de qualidade e sustentabilidade, mas também o potencial transformador de parcerias estratégicas entre organizações e instituições de ensino. Juntos, estamos moldando um futuro mais verde e promissor para a agricultura brasileira”, afirma. O Centro Paula Souza, autarquia do Governo do Estado de São Paulo, administra 228 Escolas Técnicas (Etec’s), 78 Faculdades de Tecnologia (Fatec’s) estaduais e 468 Classes Descentralizadas, que somam mais de 317 mil alunos matriculados.

Denise Moreira dos Santos, professora e coordenadora de projetos do Eixo de Produção Industrial do Centro Paula Souza, destacou a importância da capacitação oferecida pela NPV. O curso sobre nutrição de plantas, solos e uso de fertilizantes reuniu professores de diversas unidades do estado de São Paulo, incluindo Andradina, Novo Horizonte, Pompeia, Garça, São Manuel, Cafelândia, Tietê, Sorocaba, Grande São Paulo e Litoral, predominantemente das áreas de agronomia e química.

“O curso foi extremamente relevante na integração dos fundamentos básicos da tecnologia de alimentos, essenciais para diversos processamentos que vão desde a nutrição do solo até o produto final. O conteúdo é parte integrante dos currículos dos cursos de agro e química, impactando diretamente no ensino e aprendizado dos estudantes”, explica.

De acordo com Denise, a capacitação permite aos professores enriquecerem suas aulas com exemplos práticos e atividades dinâmicas, melhorando a compreensão dos conteúdos pelos alunos e preparando-os para o mercado de trabalho nas áreas agronômicas e de ciências agrícolas.

“Temas como fertilizantes e nutrição de plantas contribuem significativamente para uma formação mais completa dos alunos, capacitando-os não apenas teoricamente, mas também com práticas de laboratório e experiências de campo”, afirma. Sobre o impacto do curso nos professores, Denise observou que o tema trouxe aprendizado e ajudou a desmistificar conceitos errôneos sobre o uso de fertilizantes, promovendo uma abordagem mais sustentável na agricultura.

“Um dos momentos destacados foi a aula prática na empresa Adufértil, fabricante de fertilizantes, em que os professores puderam aplicar seus conhecimentos em um ambiente produtivo real. A experiência proporcionou insights valiosos sobre o equilíbrio nutricional das plantas e a escolha adequada dos fertilizantes, além de estimular discussões sobre o impacto ambiental e a importância de práticas responsáveis no uso de fertilizantes na agricultura”, diz a coordenadora, afirmando que a colaboração promete fortalecer ainda mais o ensino de tecnologias agrícolas no Estado de São Paulo.