Nutricionista explica estratégias para sair do sedentarismo e adotar uma vida ativa

Março é o mês em que se celebra o Dia Nacional de Combate ao Sedentarismo, uma data que nos lembra da importância de adotar um estilo de vida mais ativo. O sedentarismo é um problema crescente no Brasil, afetando tanto jovens adultos, quanto idosos. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 47% dos brasileiros adultos são considerados sedentários, e entre os jovens, esse número é ainda mais alarmante, chegando a 84%

A nutricionista Carla Fiorillo, Coordenadora de Conteúdo do Professional HUB da Puravida, destaca que a alimentação desempenha um papel crucial na transição para uma vida mais ativa. “Uma dieta balanceada fornece a energia e os nutrientes necessários para iniciar e manter uma rotina de exercícios, além de contribuir para a recuperação muscular e a saúde geral”.

Carla sugere estratégias alimentares para combater o sedentarismo em jovens adultos e idosos:

Consuma carboidratos complexos – Alimentos como aveia, batata-doce e grãos integrais fornecem energia de liberação lenta, essencial para atividades físicas prolongadas.

Inclua proteínas magras – Carnes brancas (como aves e peixes), leguminosas e tofu são exemplos de proteínas que auxiliam na construção e reparação muscular, fundamentais para quem está iniciando uma rotina de exercícios.

Aposte em gorduras saudáveis – Abacate, nozes e azeite de oliva extravirgem contêm gorduras benéficas, que ajudam na produção hormonal e fornecem energia adicional.

Hidrate-se adequadamente – A ingestão de água é vital para o funcionamento muscular e a prevenção de lesões.

Consuma antioxidantes – Frutas vermelhas, verduras escuras e chás naturais combatem o estresse oxidativo causado pelo exercício físico. Há opção também de suplementar antioxidantes, depois de avaliação profissional.

Carla alerta que, especialmente para idosos, é importante evitar dietas restritivas sem orientação profissional. “Nessa fase da vida, as necessidades nutricionais são específicas. A falta de nutrientes pode levar à perda de massa muscular, mau funcionamento do sistema imune, entre outras complicações”, ressalta.

Para quem está saindo do sedentarismo, a especialista recomenda iniciar com atividades leves, como caminhadas, e aumentar gradualmente a intensidade. “Aliar uma alimentação equilibrada à prática regular de exercícios é a chave para uma vida mais saudável e ativa”, conclui a nutricionista da Puravida.