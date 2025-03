Exercício físico é aliado no combate ao sedentarismo e doenças crônicas

O sedentarismo tem se tornado um dos maiores desafios para a saúde pública, sendo fator de risco para diversas doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e obesidade. A prática regular de atividade física, no entanto, pode ser um grande aliado na prevenção e no controle dessas condições.

De acordo com o médico do esporte e especialista em lesões esportivas, Dr. Abaeté Neto, o exercício físico melhora a qualidade de vida e reduz significativamente os riscos de enfermidades. “A prática regular de atividades como caminhada, corrida, musculação ou esportes coletivos auxilia na regulação da pressão arterial, melhora a resistência cardiovascular e fortalece músculos e articulações”, explica.

Além dos benefícios físicos, manter uma rotina ativa também tem impacto positivo na saúde mental. “O exercício libera endorfinas, substâncias que ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade, proporcionando bem-estar. Pessoas que se exercitam regularmente apresentam menores índices de depressão e melhor qualidade do sono”, acrescenta Dr. Abaeté Neto.

A recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que adultos pratiquem pelo menos 150 a 300 minutos de atividade física moderada por semana. O médico reforça que a escolha do tipo de atividade deve considerar as necessidades individuais. “É importante respeitar os limites do corpo e buscar orientação profissional para evitar lesões e tornar o exercício um hábito sustentável”, destaca.

Para aqueles que buscam iniciar uma rotina de exercícios, o especialista sugere começar com atividades leves e progressivamente aumentar a intensidade. “O mais importante é escolher um exercício que gere prazer e possa ser mantido a longo prazo. Caminhadas, musculação, natação e dança são algumas opções acessíveis e eficazes”, orienta o médico. Ele ainda completa: “O importante é se movimentar. Qualquer atividade é melhor do que nenhuma, e o impacto positivo na saúde será perceptível a longo prazo”, finaliza o especialista.