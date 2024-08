Nunes terá mais da metade do tempo de TV, e Marçal fica fora

O candidato à reeleição na Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), terá mais da metade do tempo na propaganda eleitoral no rádio e na televisão, que começa a ser veiculada a partir do dia 30 de agosto. A divisão do espaço das chapas foi divulgada pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) nesta quinta-feira (22).

O atual prefeito terá seis minutos e 30 segundos minutos em cada bloco de 10 minutos do horário eleitoral. São dois por dia, um às 12h e outro às 20h30. Além disso, campanha de Nunes terá outros 27 minutos e 20 segundos, distribuídos em inserções ao longo da programação das emissoras de rádio e de televisão.

Guilherme Boulos (PSOL) terá 2 minutos e 22 segundos em cada bloco do horário eleitoral e 10 minutos de inserções.

Já o candidato Pablo Marçal (PRTB) não vai aparecer na televisão, pois seu partido está sem representantes na Câmara de Deputados. A legislação eleitoral determina que o espaço no rádio e na televisão é exclusivo para as siglas que têm deputados federais.

A quantidade de parlamentares no Congresso é critério para a definição do tempo na propaganda. Ao acumular partidos com grandes bancadas na sua chapa, Nunes ficou com a maior parcela no rádio e na televisão.

Boulos, Nunes e Marçal estão empatados na liderança da disputa pela Prefeitura de São Paulo, segundo a pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta (22).

A propaganda eleitoral será transmitida no primeiro turno de 30 de agosto a 3 de outubro. Na televisão serão dois blocos de 10 minutos cada (12h00 e 20h30), além de 42 dias inserções de 30 segundos cada. No rádio, é o mesmo número de inserções e também dois programas de 10 minutos cada, que começam às 7h e às 12h.

Tempo em cada uma das edições do horário eleitoral de segunda a sábado:

Ricardo Nunes: 6 minutos e 30 segundos

Guilherme Boulos: 2 minutos e 22 segundos

José Luis Datena: 35 segundos

Tabata Amaral: 30 segundos

Soma do tempo de inserções por dia (segunda a domingo):

Ricardo Nunes: 27 minutos e 20 segundos

Guilherme Boulos: 10 minutos

José Luis Datena: 2 minutos e 29 segundos

Tabata Amaral: 2 minutos e 10 segundos