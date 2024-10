Nunes diz que fala de Lula sobre poda de árvores é ‘inaceitável’

“Enquanto ele falam e não agem eu estou trabalhando. É lamentável que o presidente da República se preste a um papel desse, estando no contrato da Enel que ele pode fazer o decreto de caducidade ou intervenção e não faz para vir aqui fazer um ataque desse, muito fora do padrão que a gente espera de um Presidente”, disse o prefeito neste sábado (19).

Lula fez a declaração em uma live com Guilherme Boulos (PSOL) neste sábado (19). O petista e o psolista tinham dois atos de campanha agendados para hoje, mas cancelaram as agendas e trocaram pela live por causa da chuva na capital paulista.

Nunes estava em uma missa do Padre Marcelo Rossi no Santuário Mãe de Deus, no Jardim Umuarama, zona sul paulistana. Ele estava acompanhado do secretário de Governo do estado de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD), e do vereador Rodrigo Goulart (PSD).

No encerramento da missa, o bispo Dom José Neri, da diocese de Santo Amaro, agradeceu à gestão de Nunes. “A nossa prefeitura, neste ano, ajudou mais de 70 paróquias. Muito obrigado, de coração”.

Na campanha do primeiro turno, Nunes focou em conquistar os votos religiosos, especialmente dos evangélicos, que estavam em disputa entre ele e Pablo Marçal (PRTB). O prefeito chegou a dedicar um dia inteiro da campanha a um circuito por templos religiosos, na ocasião chamou Marçal de “perigo para a humanidade” e ligou Guilherme Boulos (PSOL) à defesa da legalização do aborto.