Nunes (25%), Boulos (23%) e Marçal (20%) mantêm empate na liderança em SP, aponta Quaest

A disputa pela Prefeitura de São Paulo tem empate técnico na liderança: Ricardo Nunes (MDB), com 25% da intenções de voto; Guilherme Boulos (PSOL), com 23%; e Pablo Marçal (PRTB) com 20%, de acordo com a mais recente pesquisa Quaest, divulgada nesta terça-feira (24).

Na sequência aparecem Tabata Amaral (PSB) com 8%, José Luiz Datena (PSDB) registra 6% e Marina Helena (Novo) tem 2%

A margem de erro do estudo é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi contratado pela TV Globo e registrada com o número SP-06330/2024.

A pesquisa entrevistou 1.200 pessoas de 21 a 23 de setembro e apresenta confiança de 95%.

Os números sofreram pouca alteração em relação ao levantamento anterior, no qual já existia um empate técnico entre os três candidatos que estão na ponta. A única diferença entre os líderes foi uma oscilação positiva de um ponto de Nunes, que estava com 24%. Boulos e Marçal mantiveram a mesma pontuação.