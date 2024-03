Novo presidente da ACISA apresenta as novidades de sua gestão em podcast

Para apresentar aos empreendedores locais e associados as novidades e os planos da nova gestão 2024 • 2027, a ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André – realizará um podcast no próximo dia 26 de março às 17 horas, com o presidente, Evenson Robles Dotto.

O ACISA CAST terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube.com/ACISASA e apresentação de Edmir Cleto, jornalista e criador de conteúdo digital.

Evenson Robles Dotto foi empossado, juntamente com a nova diretoria e membros do Conselho Fiscal e do Conselho Superior, no último dia 6 de março, e além de dar continuidade aos projetos da gestão anterior, promete trazer novas parcerias, serviços e eventos voltados exclusivamente para a geração de negócios e de renda e para a capacitação dos empresários e de seus colaboradores.

Este podcast marcará a primeira edição 2024 do ACISA CAST, uma evolução e unificação das lives e dos podcasts, lançados pela entidade associativa durante a pandemia como forma de levar informações importantes e novos conhecimentos sobre o atual mundo corporativo.