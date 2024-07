Novo Audi A5 – Par ou ímpar?

A Audi apresentou na Europa o novo A5 sedã e Avant (station wagon), concluindo a reestruturação de nomenclatura dos modelos da marca alemã. Em um futuro próximo, os números pares representarão apenas os carros elétricos da Audi, enquanto os ímpares serão reservados exclusivamente para os veículos com motores a combustão. Assim, a última geração do antigo A4 – modelo com mais de três décadas de tradição – assume o nome de A5, sendo produzido em Neckarsulm, na Alemanha. E o próximo A4 será um modelo 100% modelo elétrico e provavelmente se transformará em A4 e-Tron. A família do novo A5 terá quatro variantes: os sedãs A5 e S5 e as peruas A5 Avant e S5 Avant, com base na Premium Platform Combustion (PPC). As duas primeiras desembarcarão no Brasil, mas sem previsão de data. Curiosamente, há apenas dois meses, em maio, a Audi do Brasil apresentou a linha 2025 do A4 Quattro e do A5 Sportback Quattro. O sedã e sua derivação com traseira em estilo cupê – que terão sua produção encerrada com a chegada da nova linha A5 – voltaram a ser equipados com a tração integral “Quattro”, que não era oferecida nos dois modelos no mercado brasileiro desde 2021.

A nova família A5 foi completamente redesenhada, ficando o sedã mais longo no comprimento e na distância de entre-eixos, com 4,82 metros e 2,90 metros, respectivamente, e rodas de 17 a 20 polegadas. As duas variantes do sedã têm a parte de trás bem diferente – mais arredondada -–, se estendendo a partir das colunas “B” (as centrais), com uma área do terceiro volume do carro mais curta, provavelmente para atrair os clientes mais fiéis do A5 Sportback. A frente do novo A5 é dominada pela grade Singleframe larga e mais plana, com uma estrutura tridimensional tipo favo de mel e faróis redesenhados e mais finos. Graças ao “nariz” menos pronunciado e mais integrado com o para-choque, o capô ficou mais nivelado com a parte frontal do carro. A nova família A5 oferece luzes de circulação diurna digitais com tecnologia Led na frente e lanternas OLED digitais com cerca de 60 segmentos por painel, atravessando de ponta a ponta a traseira do carro. Acima, estão as quatro argolas entrelaçadas da marca, pela primeira vez escurecidas e não com o cromado habitual. Mais abaixo, grandes escapamentos duplos em cada lado saltam do difusor escuro opaco. “Em conjunto com a expansão do nosso portfólio totalmente elétrico, estamos lançando uma nova geração de modelos com motores de combustão eficientes. A família A5, com seu design atlético, interior completamente novo e arquitetura eletrônica será a primeira. A tecnologia MHEV plus permite uma direção parcialmente elétrica”, explicou Gernot Döllner, CEO da Audi.

O design do interior do novo A5 tem como base quatro características. A primeira é ser centrado em todos os ocupantes, não apenas no motorista. A segunda é o Digital Stage, estabelecendo uma visão mais compartilhada do motorista com o passageiro dianteiro na forma dos displays do Audi MMI. O Material Driven Design é a “terceira via”, oferecendo uma generosa sensação de espaço com nível de conforto sofisticado. O layout claro e a fácil operação do interior fornecem uma visão geral em todas as situações para formar o quarto recurso: o Visual Clarity. Somado a isso está a iluminação de bordo dinâmica opcional para dar suporte à interação do carro com os ocupantes.

Para os designers de interiores da marca alemã, o panorâmico Audi MMI é o ponto de destaque da cabine da nova família A5, com um design curvo e tecnologia OLED. Ele consiste no Audi Virtual Cockpit com uma tela de 11,9 polegadas e o display “touchscreen” MMI de 14,5 polegadas. O estágio digital é complementado na frente pelo display opcional de 10,9 polegadas para o passageiro, integrado ao design do painel. O motorista tem a opção de controlar o veículo e as funções de infoentretenimento por meio do head-up display.

Um sistema elétrico de 48 volts dá suporte ao motor a gasolina para aumentar a eficiência e o conforto, reduzindo as emissões de CO 2 e aumentando o desempenho. O motor 2.0 TFSI está disponível com 110 kW (150 cavalos) ou 150 kW (204 cavalos), equipado com turbocompressor com geometria de turbina variável (VTG). A tecnologia VTG permite um acúmulo consistente e ágil de torque mesmo em baixas rotações. O turbo de quatro cilindros está disponível com uma caixa de câmbio de dupla embreagem e 7 marchas. O motor da geração EA288 herda a combustão otimizada de seu antecessor graças ao sensor de pressão de cilindro TwinDosing para controle de emissão de gases de escape e dois eixos de equilíbrio para operação suave do motor. Desenvolve 40,7 kgfm de torque de 1.750 e 3.250 rpm. Já o S5 é um esportivo com motor 3.0 V6 TFSI com 270 kW (367 cavalos) de potência, também com turbocompressor com geometria VTG e tecnologia MHEV plus. A transmissão de dupla embreagem S tronic revisada no S5 foi projetada para mais torque, reduzindo o peso no eixo dianteiro. A eletrificação vem do sistema MHEV plus de 48 volts, utilizando o mesmo câmbio de dupla embreagem e 7 marchas, com tração “Quattro” ultra. A Audi promete ainda dois híbridos plug-in do novo A5 com base no motor a gasolina de 2,0 litros, com potências de 300 cavalos e 367 cavalos e autonomia puramente elétrica de mais de cem quilômetros.