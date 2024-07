Novo aparelho de ressonância magnética começa a funcionar no CHM de Santo André

Dando continuidade à requalificação do CHM (Centro Hospitalar Municipal) e ao maior projeto de modernização da história centenária da instituição, um novo aparelho de ressonância magnética, com tecnologia de última geração, foi instalado no local e já está em pleno funcionamento. Além de atender os pacientes internados, o moderno equipamento está à disposição da rede de saúde de Santo André, que fará os encaminhamentos via Regulação Municipal.

“Com 112 anos, nossa querida ‘Santa Casa’, como muitos andreenses ainda chamam o CHM, vive um novo momento e é gratificante acompanhar essa evolução do hospital, que ganhou uma bela fachada, mas segue sendo constantemente estruturado internamente, dentro dos padrões do programa Qualisaúde, para proporcionar um cuidado ainda mais humanizado à nossa gente. Aliado a tudo isso, o suporte dos recursos tecnológicos agiliza diagnósticos e otimiza os tratamentos, como é o caso agora dessa ressonância magnética de última geração”, comemora o prefeito Paulo Serra.

Com o novo equipamento, o Centro de Diagnósticos do CHM vai realizar, em média, 700 exames externos, somente de ressonância, por mês. “Sem dúvida, um enorme ganho para os usuários da nossa rede ambulatorial, que já conta com o suporte de outros prestadores de serviços, e para a reordenação dos fluxos, contribuindo para a redução do tempo de espera pelo exame, um dos pilares do nosso programa Saúde Fila Zero”, destaca o secretário de Saúde, Acacio Miranda.

A sala da nova ressonância magnética foi preparada dentro de um conceito humanizado, levando em conta o desconforto que alguns pacientes relatam ao realizar o exame, por medo ou claustrofobia. “Criamos um ambiente acolhedor, com uma decoração muito bonita e o objetivo de proporcionar mais conforto e uma melhor experiência aos nossos usuários. Além do mais, nossos pacientes internados não ficarão na dependência de agenda externa. Prova disso, conseguimos zerar a fila interna de exames nesta semana (de 1 a 3 de julho), o que será uma rotina a partir de agora”, explica o médico Willian Faria, diretor técnico do CHM.

A ressonância do Centro Hospitalar Municipal de Santo André funciona diariamente, inclusive sábados e domingos, das 7h às 19h, para atendimento de demanda externa. Além da sala para o exame de imagem, o Centro de Diagnósticos (que já havia sido revitalizado em 2018) está passando por readequação – que inclui pintura, ajustes no piso e substituição dos forros – e conta com novas salas de estabilização e emergência, área de espera mais ampla e confortável (com novo mobiliário).

Dentre os exames realizados no CHM estão ainda ecocardiograma, colonoscopia, endoscopia, ultrassom e ultrassom com doppler, tomografia computadorizada e raio-x.

Pacote de obras – Em agosto de 2023, junto com a nova fachada, a Prefeitura de Santo André entregou o maior pacote de obras da história do CHM, referência em assistência hospitalar no município e no ABC. A reforma estrutural transformou todo o complexo hospitalar em um dos mais bem equipados da região.

Desde 2017, diversos setores do equipamento foram modernizados ou entregues, incluindo Recepção, UTIs, Enfermaria de Clínica Médica, Sala de Reabilitação Fisioterápica, Cozinha e Refeitório, além de novas alas de Psiquiatria e ampliação do Pronto-Socorro. A transformação do CHM passa ainda pela contratação de novos profissionais, qualificação das equipes e pelo investimento constante em novos e modernos equipamentos, que permitem a ampliação dos serviços.

As cirurgias por videolaparoscopia, por exemplo, aceleraram o número de procedimentos e a recuperação dos pacientes. Sem contar que todas as intervenções resolveram problemas crônicos, trazendo agilidade aos processos e conforto aos munícipes.