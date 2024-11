Novembro Azul destaca a importância da prevenção na saúde masculina

Os homens brasileiros vivem, em média, 6,6 anos a menos que as mulheres, de acordo com a projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2024. Parte das mortes prematuras de homens se deve a doenças preveníveis e evitáveis, sendo a resistência em procurar os serviços de saúde uma condição que colabora para o diagnóstico tardio de doenças, dificultando o tratamento e as chances de cura. Para sensibilizar este público que muitas vezes é resistente a buscar os serviços de saúde, a equipes da atenção básica lançam mão de estratégias para sensibilizá-lo sobre a importância da prevenção e do monitoramento em saúde.

Uma das preocupações diz respeito ao câncer de próstata, lembrado com especial ênfase na campanha Novembro Azul, que ocorre durante todo o mês. O câncer de próstata é o segundo tipo de neoplasia mais comum entre este público, atrás apenas do câncer de pele. No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima em 71.730 os novos casos por ano para o triênio 2023-2025.

Na cidade de São Paulo, a estimativa do Inca para 2023 foi de 5.630 novos casos de câncer de próstata. Na rede municipal, tratamentos como quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia de vários tipos somaram 21.763 procedimentos nos últimos cinco anos. Foram 4.533 procedimentos em 2020, 4.939 em 2021, 4.288 em 2022, 4.793 em 2023 e 3.210 até junho de 2024, de acordo com a Coordenação de Epidemiologia e Informação (Ceinfo).

Iniciativa estimula mudanças de hábitos de vida

Alguns dos principais sintomas do câncer de próstata – dor ou dificuldade de urinar, vontade de urinar mais vezes ao longo do dia ou durante à noite, presença de sangue na urina ou no sêmen – ficam mais evidentes quando os tumores já estão em fase avançada.

Por isso, a preocupação deve ser o diagnóstico precoce. O Ministério da Saúde recomenda, para isso, a realização do exame de antígeno prostático específico (PSA) e o toque retal para avaliação de homens com sintomas urinários.

Para estimular mudanças de hábitos de vida e comportamentais, desde 2016 o município de São Paulo possui a Política Municipal de Atenção Integral à Saúde do Homem (PMAISH), que preconiza a promoção, prevenção e cuidados integrais na faixa etária entre 20 e 59 anos como uma de suas principais diretrizes, incluindo cuidados com a saúde mental, e a atenção ao autocuidado como rotina. Ações neste sentido ocorrem nos serviços de saúde de todas as regiões da capital.

Um exemplo é o Comitê de Saúde do Homem, criado em 2022 pela Supervisão Técnica de Saúde (STS) Perus, na zona norte com objetivo de encontrar soluções para reduzir a grande incidência do câncer de próstata, causa de mortalidade de homens importante no território. A partir do comitê, estruturou-se o Grupo de Trabalho da Saúde do Homem, formado por 12 profissionais de vários equipamentos da região, para desenvolver e discutir os materiais educativos e instrumentos de avaliação.

Os profissionais envolvidos no grupo de trabalho atuam como multiplicadores das ações nos equipamentos que atuam, como Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centro de Atenção Psicossocial Adulto (Caps Adulto), Centro Especializado em Reabilitação (CER) e Ambulatório Médico de Especialidades (AMEs).

“Por meio do grupo, definimos estratégias, elencamos os fatores de risco que influenciam no desenvolvimento do câncer de próstata, estabelecemos protocolos para oferecer um atendimento de forma ampla, visando a prevenção dessa e de outras doenças e disseminamos esse cuidado por toda as unidades de atendimento na localidade”, afirma o psiquiatra e interlocutor da STS Perus, Alberto Starzewski Junior.

Mapa de Saúde do Homem

Dentre as ferramentas estratégicas elaboradas pelo Grupo de Trabalho da Saúde do Homem, destaca-se o Mapa de Saúde do Homem, que é aplicado desde 2023 e auxilia os profissionais de saúde em uma abordagem integral. Estruturado na forma de mapa mental abordando vários aspectos da saúde, o mapa pode ser aplicado por enfermeiros e médicos em suas rotinas de trabalho, bem como por profissionais de outras categorias da saúde.

No mapa, são abordados aspectos como tabagismo, infecções sexualmente transmissíveis (IST), doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), sobrepeso e obesidade, vacinação, sedentarismo, vacinação, saúde bucal e consumo de álcool.

“A partir desta ferramenta, observamos se o usuário apresenta alguma condição predominante e direcionamos para o grupo terapêutico de ação. Ou seja, para quem está sedentário encaminhamos para o grupo de atividades físicas, para aqueles que possuem doenças crônicas direcionamos para o grupo de nutrição/alimentação e assim por diante”, explica a nutricionista Mayara Freitas de Oliveira, das UBSs Recanto dos Humildes e UBS Morada do Sol. “E, quando o caso é mais complexo, encaminhamos para acompanhamento em equipamentos de especialidades. Assim, o paciente entra em outro fluxo”, complementa.

O médico Murilo Nakano Verderramo Pinheiro, da UBS Morada do Sol, comenta: “A maioria dos homens só vem à UBS quando está com dor. Temos pacientes que nunca fizeram exames preventivos, o PSA, para rastreio do câncer de próstata ou outras doenças, nem o teste rápido para as doenças sexualmente transmissíveis”.

Ele cita como exemplo o caso de um paciente que se queixava de dores no joelho, mas, durante a consulta, descobriu-se um câncer de próstata. “Com a implantação do mapa temos conseguido resultados melhores também no rastreamento da hiperplasia prostática benigna, que pode ser detectada devido aos sintomas urinários”, destaca.

Questionários complementam informações em saúde

Outra estratégia implementada em Perus pelo Grupo de Trabalho da Saúde do Homem, está mediada pela tecnologia, são questionários online, acessíveis por meio de QR code, para autopreenchimento ou preenchimento por agentes comunitários de saúde (ACSs) em suas visitas ao território.

Aplicados ao longo de um ano, entre 2022 e 2023, os questionários alcançaram 1.557 homens nas áreas das seis unidades de saúde da STS Perus, e resultaram em 132 casos encaminhados para urologia, três vezes mais do que a média histórica, com quatro encaminhamentos para urologia oncológica.

As iniciativas do Grupo de Saúde do Homem foram reconhecidas como uma experiência exitosa e compartilhadas com o Ministério da Saúde. Além disso, o projeto foi apresentado na Mostra de Experiências Exitosas do 37º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, realizado em abril deste ano, destacando-se como um exemplo de boas práticas em saúde pública.

“Eu achei a consulta médica sobre aspectos da saúde do homem muito boa, pois além de ficar bem informado, saio daqui com vários pedidos de exames, incluindo o da próstata, que apesar de ter 59 anos eu ainda não havia realizado”, afirmou o pedreiro José Oliveira da Silva, que foi atendido na UBS Morada do Sol no mês de agosto deste ano. “Graças a essa consulta, vamos verificar se está tudo bem”.