Nova vila de moradias para idosos é destaque em Americana

Na última terça-feira (17), a cidade de Americana, localizada no estado de São Paulo, inaugurou um novo condomínio destinado a idosos que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Este projeto, que recebeu um investimento total de R$ 4,5 milhões do governo estadual, visa oferecer moradia digna para pessoas com mais de 60 anos que habitam em condições precárias e estão afastadas de suas famílias.

A nova vila, situada no bairro Jaguari e abrangendo uma área total de 8,7 mil metros quadrados, possui capacidade para acomodar até 56 moradores. As casas foram projetadas com o intuito de garantir conforto e segurança aos residentes, oferecendo não apenas moradia, mas também um espaço que promove a convivência social.

Os idosos que forem beneficiados com as novas moradias não precisarão arcar com despesas como aluguel, água e energia elétrica. Todos os móveis foram adquiridos com recursos disponibilizados pelo governo do estado, assegurando que os novos moradores tenham acesso a um lar totalmente equipado.

A gestão do condomínio ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Americana, através da Secretaria de Assistência Social. De acordo com informações fornecidas pelo governo estadual, o programa “Vida Longa” tem planos de expansão para outras cidades da região de Campinas, incluindo Mogi Guaçu, Jaguariúna, Socorro e Itapira.

Características da Vila

A infraestrutura do novo espaço inclui:

28 casas com área de 28 m² cada

Ambientes destinados ao lazer, como quiosque e salão de festas

Horta comunitária

Cozinha compartilhada

Sala de estar ampla

Dormitórios conjugados e banheiros adaptados

Área de serviço adequada

Recursos de segurança e acessibilidade, incluindo barras de apoio e piso antiderrapante

Criterios para Seleção dos Residentes

A seleção dos moradores será realizada com base em avaliações feitas pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da cidade. Para se candidatar a uma das vagas na nova vila, os interessados devem atender aos seguintes critérios:

Residência em Americana por pelo menos dois anos;

Renda mensal não superior a dois salários mínimos;

Capacidade de realizar atividades diárias autonomamente.

Ainda que a inauguração tenha ocorrido recentemente, os primeiros residentes começarão a se mudar para suas novas casas somente em janeiro. A Prefeitura não divulgou informações sobre quantos idosos atualmente recebem assistência no Cras.

A iniciativa é um passo significativo na busca por soluções habitacionais que respeitem a dignidade e promovam qualidade de vida para a população idosa que enfrenta desafios sociais e econômicos.