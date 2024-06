Nova sede do Governo de SP: inscrição para concurso arquitetônico termina nesta quarta

Terminam nesta quarta-feira (12) o prazo para as inscrições do Concurso Público Nacional de Arquitetura que vai selecionar o projeto para o conjunto administrativo do Governo de São Paulo nos Campos Elíseos, centro da capital, idealizado em 4 quadras no entorno da praça Princesa Isabel.

O concurso, promovido pela Companhia Paulista de Parcerias (CPP) em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de São Paulo (IAB), prevê a apresentação de projeto em fase de estudo preliminar que deve servir de base para orientar a transformação da área.

A escolha pelo formato teve o objetivo de tornar o processo mais transparente, promovendo um debate público em torno da proposta bem como a seleção do melhor projeto que atenda ao programa estabelecido pelo governo. A reunião de órgãos públicos e a previsão de uma grande densidade de pessoas no local contribui para a dinâmica da região e para a requalificação da área central de São Paulo.

O concurso será realizado em uma única fase, que selecionará o projeto vencedor, com prêmio de R$ 850 mil. O segundo colocado receberá R$ 100 mil, enquanto o terceiro colocado será premiado com R$ 50 mil, além de possíveis menções honrosas.

Já o período para os inscritos entregarem as propostas contendo os estudos preliminares foi prorrogado e termina no dia 10 de julho. O julgamento das propostas recebidas vai até 5 de agosto, e a data limite para homologação e divulgação do resultado definitivo do concurso é em 19 de agosto de 2024.

Todo o processo para inscrição e entrega das propostas será por meio eletrônico. Instruções e formulários estão disponíveis no site oficial do concurso (https://concursogovspnocentro.org.br).

A participação é aberta exclusivamente a arquitetos e urbanistas residentes no Brasil. O profissional precisa ser legalmente habilitado, com registro profissional regularizado e adimplente junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). No ato da inscrição, o responsável técnico deverá indicar a pessoa jurídica à qual é vinculado, que será a empresa que poderá ser contratada para o desenvolvimento do projeto executivo de arquitetura, caso sua proposta seja a vencedora. A Pessoa Jurídica deverá estar registrada e adimplente junto ao CAU.

Para este concurso, serão aceitos consórcios de pessoas jurídicas, permitindo que diferentes empresas se associem para participar. Não será cobrada qualquer taxa de participação.

Veja abaixo o cronograma completo: