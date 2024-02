Nova pista de skate da Vila Valparaíso chega a 70% de obras concluídas

Moradores da Vila Valparaíso e adjacências, em Santo André, além de esportistas do universo do skate e das rodinhas, estão cada vez mais próximos de ganhar um novo parque. A transformação da Praça da Avenida Atlântica no Parque Dr. Sérgio Cyrino da Silva está avançando em ritmo acelerado e alcançou 70% de execução.

Além do gradil colocado ao redor de toda a área, a mudança mais significativa até agora foi a construção de uma grande pista de skate, de quase 1.000 metros quadrados, desenvolvida em parceria com a comunidade do esporte e que vai abranger todos os tipos de praticantes, independentemente da experiência e do estilo.

“Aqui foi um dos berços do skate de Santo André. Além de manter aquela minirrampa histórica, estamos construindo um complexo de skate. A modalidade na nossa cidade nasceu aqui e vai ter aqui uma grande referência”, enalteceu o prefeito Paulo Serra, que esteve no local para vistoriar a evolução das obras acompanhado da equipe da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.

Mas por se tratar de um parque, a área verde vai contar com diversas outras estruturas, tanto novas como também algumas antigas serão reformadas, atendendo às demandas da população que já frequentava a praça.

“Estamos transformando a praça em um parque, com cercamento e muitos equipamentos para os moradores. Além das pistas de skate, tem pista de caminhada, espaço pet, academia, playground, playground adaptado, quadra poliesportiva, cancha de malha e mais, tudo com iluminação LED e monitoramento, proporcionando segurança para as famílias. Uma área de esporte, cultura e lazer completa. Vai ficar lindo”, destacou o chefe do Paço andreense.

O investimento total nessas intervenções será de quase R$ 4 milhões (R$ 3.938.516,33), custeados pelo próprio município.

Assim que terminadas as intervenções e concluída a transformação em parque, o espaço ficará sob responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente.