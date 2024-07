Nova pista da Tamoios será interditada a partir de segunda (29)

A nova pista do trecho de serra da rodovia dos Tamoios ficará fechada ao tráfego a partir da 0h da próxima segunda-feira (29), por causa de obras. Até as 23h59 de quinta-feira (1º), a subida rumo à região de São José dos Campos (SP) deverá ser feita apenas pela estrada antiga.

A rodovia dos Tamoios é a principal ligação às cidades do litoral norte de São Paulo.

De acordo com a concessionária Tamoios, que administra a estrada, as obras são para manutenção na faixa de rolamento de túneis.

Ao todo, serão 12 dias de fechamento ao tráfego nos próximos dias, mas com liberação às sextas, sábados e domingos por causa do trânsito mais pesado dos fins de semana. As obras deverão ser realizadas até 15 de agosto.

A partir do dia 16 (sexta-feira), as estradas voltam a funcionar na configuração normal: uso de túneis para subida (litoral-São José dos Campos), e a estrada antiga somente para descida.

Nos dias de obra, a estrutura nova da serra estará fechada, e a antiga funcionará em mão dupla.

Conforme a concessionária, a obra é necessária para preparar a rodovia para a operação verão, com o aumento de tráfego previsto para o fim do ano.

A duplicação do trecho de serra da rodovia foi inaugurado em março de 2021, cerca de oito anos após o lançamento do edital da obra.

As grandes estrelas da obra são dois túneis considerados os maiores do Brasil —um com 5.555 metros e outro com 3.696 metros.

Na ampliação da estrada, as obras dos contornos de São Sebastião estão em fase final. O projeto promete melhorar a infraestrutura e a mobilidade no litoral norte.

A inauguração está prevista para novembro, quando a concessionária passará a cobrar pedágio no trecho (será o terceiro na Tamoios). O valor será de R$ 4,80, para quem vai a São Sebastião ou Ilhabela.

A cobrança será feita no sistema free flow em vez de uma praça de pedágio, são usados pórticos com câmeras capazes de identificar as placas de veículos ou o sinal das tags (do mesmo tipo usado em pedágios e estacionamentos de acesso sem parada).

A fatura deverá ser paga no site da concessionária, em um sistema que será anunciado ou pela leitura de tag instalada no para-brisa do veículo.

No fim do ano passado, a concessionária liberou o acesso ao contorno norte de Caraguatatuba, no sentido Ubatuba.

O novo trecho facilita o tráfego dos usuários que usam a rodovia dos Tamoios em direção a Ubatuba.