Nova Odessa vai ganhar novo Plano Municipal de Arborização Urbana

A pedido do secretário municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos da Prefeitura, Matheus Grolla Martins, os membros do Comdema (Conselho Municipal de Meio Ambiente) da cidade aprovaram, em reunião realizada no último diz 16/05/2024, a contratação de uma consultoria especializada para a elaboração de um novo Plano Municipal de Arborização Urbana de Nova Odessa.

A execução do estudo vai ser paga com recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente, e pode começar ainda neste segundo semestre. O futuro Plano Municipal de Arborização Urbana vai indicar espécies adequadas para calçamento, orientar técnicas de adubação e manejo e definir regras de dimensionamento e arranjo dos plantios, entre outras diretrizes para mentar Nova Odessa como o “Paraíso do Verde”.

Segundo o secretário, “as ações de arborização urbana são organizadas pela Secretaria do Meio Ambiente em parceria com o Conselho, que acaba de aprovar a contratação de uma entidade ligada à ESALQ-USP (Universidade de São Paulo) para a elaboração do novo Plano Municipal de Arborização Urbana de Nova Odessa”.

“O novo Plano trará um diagnóstico atualizado das árvores da cidade, as áreas prioritárias para arborização, bem como indicará espécies e técnicas adequadas de plantio para a revitalização do nosso ‘Paraíso do Verde’”, lembrou Martins.

Para o secretário, “o Plano Municipal de Arborização Urbana é uma das principais ferramentas de gestão ambiental para o correto planejamento e execução de projetos de arborização nas cidades”.

“O plano terá força de lei e irá estimular plantios em calçamentos e áreas verdes de forma adequada. Todas essas ações irão contribuir para o embelezamento da cidade, promover serviços ecossistêmicos e ao mesmo tempo mitigar os efeitos das mudanças climáticas no município”, completou o titular da pasta.

CENTRO

Paralelamente, a Secretaria de Meio Ambiente já tem em andamento um cronograma de substituição de cerca de 50 árvores “condenadas” e perigosas da região central da cidade por mudas de espécies adequadas para calçamento. São substituídas, sob acompanhamento do MPE (Ministério Público Estadual), árvores que estavam em “estado fitossanitário comprometido” – ou seja, “condenadas” por laudos técnicos profissionais e que corriam risco iminente de queda, podendo causar acidentes graves.

VERDEAZUL

Graças a ações como estas, Nova Odessa voltou a receber, no último dia 15/02/2024, o certificado de qualificação de Nova Odessa no Programa Estratégico Município VerdeAzul. A cidade aparece na 21ª colocação do Grupo 3 (formado pelos municípios paulistas com população entre 50 mil e 100 mil habitantes) do mais recente Ranking Ambiental dos Municípios Paulistas – Ciclo 2022/2023.