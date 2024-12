Nova Odessa realiza a 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente

A Prefeitura de Nova Odessa realiza no próximo dia 12 de dezembro de 2024, das 8h às 13h, no Auditório do Paço Municipal (Avenida João Pessoa, nº 777, Centro), a 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente, aberta a toda a população, com participação livre e gratuita. Trata-se da etapa local da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, com o objetivo de garantir a ampla participação da população na construção de propostas para enfrentar os desafios climáticos, além de eleger delegados que representarão Nova Odessa na etapa estadual. No mesmo dia, será apresentado o novo Plano Municipal de Arborização.

“A Conferência Municipal é um passo crucial para Nova Odessa. É o momento em que, juntos, discutiremos e definiremos as ações que o Município tomará para combater a emergência climática. Convidamos a população a participar ativamente, contribuindo com ideias e propostas para construirmos um futuro mais sustentável para nossa cidade”, convidou o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho), que é ligado desde o início de sua vida pública à defesa do meio ambiente e à causa animal.

A participação nas conferências municipais também é defendida pelo Governo Federal e por organizações de representação dos municípios que integram a Comissão Organizadora da 5ª CNMA, como a Anamma (Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente), a CNM (Confederação Nacional de Municípios) e a FNP (Frente Nacional dos Prefeitos).

“A participação nas Conferências do Meio Ambiente é de extrema importância por diversas razões. Primeiramente, os municípios estão mais próximos da população e, portanto, têm uma compreensão mais aprofundada das realidades locais e das necessidades específicas de suas comunidades. Essa proximidade permite que as ações e políticas ambientais sejam implementadas de forma mais eficaz”, explicou recentemente a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima Marina Silva.

SOBRE A CONFERÊNCIA

Durante as Conferências Municipais, os participantes poderão apresentar propostas contra os efeitos causadores da emergência climática para os cinco eixos definidos pela 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente: mitigação; adaptação e preparação para desastres; justiça climática; transformação ecológica; e governança e educação ambiental.

Qualquer brasileiro ou brasileira maior de 16 anos pode participar da conferência e votar nos(as) delegados(as) da cidade na etapa seguinte. Poderão ser levantadas até dez propostas por município, sendo duas para cada um dos eixos temáticos. As propostas priorizadas serão encaminhadas para a Comissão Organizadora Estadual e serão incluídas no Caderno de Propostas que será debatido nas Conferências Estaduais.

BENEFÍCIOS

Participar das conferências municipais do meio ambiente traz inúmeros benefícios para as cidades brasileiras. Entre eles, destaca-se o acesso a conhecimento e inovação. As conferências oferecem uma plataforma única para que gestores e técnicos municipais se capacitem e adquiram novas habilidades e conhecimentos sobre gestão ambiental.

A participação também fortalece a governança ambiental local. Ao envolver diferentes setores da sociedade, como governo, sociedade civil e setor privado, as conferências promovem a construção de políticas públicas mais abrangentes e alinhadas com as necessidades e expectativas da população.

Além disso, os municípios que participam das conferências têm a oportunidade de influenciar políticas estaduais e nacionais de meio ambiente. Isso significa que as ideias e soluções desenvolvidas por cada município terão o potencial de impactar políticas em uma escala maior. Saiba como participar e organizar uma conferência municipal de meio ambiente no site oficial da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, em www.gov.br/cnma.