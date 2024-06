Nova Odessa inicia compostagem de lodo da ETE Quilombo

Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 05 de junho, a Coden Ambiental, concessionária dos serviços de Saneamento Básico de Nova Odessa, realizou uma cerimônia para marcar o início das operações em escala da Usina de Compostagem de Lodo que está instalada na ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Quilombo.

A iniciativa vai transformar 50% dos resíduos provenientes do tratamento de todo o esgoto coletado na cidade em até 95 toneladas mensais de fertilizante orgânico classe B. O produto será utilizado pela Prefeitura no cultivo de mudas do Viveiro Municipal, na manutenção de áreas verdes e também em projetos de restauração florestal.

“Nova Odessa sempre foi pioneira em questões ambientais e, como prefeito, fico satisfeito em ter um corpo técnico com esse olhar especial para a preservação do meio ambiente. Hoje, estamos usando o fertilizante produzido na ETE Quilombo nas áreas públicas do município, mas, futuramente, vamos gerar receita com a venda do produto a outras cidades que já estão interessadas”, afirmou o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho).

Ao processar o material orgânico do esgoto na própria estação de tratamento e aproveitá-lo para fins ambientais, Nova Odessa está dando um passo importante em direção à sustentabilidade e ao cuidado com o planeta. Além de enriquecer o solo com nutrientes essenciais para o crescimento saudável das plantas, a operação reduz pela metade a quantidade de resíduos que vinha sendo destinada ao aterro sanitário e que totalizava em média 240 toneladas ao mês.

“Não temos mais saída, ou a gente cuida do meio ambiente ou seremos varridos do planeta. A Coden, por orientação do prefeito Leitinho, está fazendo a sua parte com o início das operações de compostagem do lodo. É por isso que estamos aqui hoje, oferecendo para Nova Odessa e região o adubo resultante desse processo”, afirmou o presidente da Coden, Elsio Boccaletto.

O processo de compostagem acontece em um galpão de 1.250 m², empregando mensalmente 118 toneladas do lodo gerado na própria ETE Quilombo e 40 toneladas de restos das podas de árvores realizadas pela Prefeitura, previamente trituradas. Durante 60 dias, a mistura permanece disposta em leiras que são periodicamente revolvidas para que ocorra a aeração, garantindo oxigênio para a sobrevivência dos micro-organismos aeróbicos responsáveis pela decomposição da matéria orgânica.

A ação natural desses decompositores eleva gradativamente a temperatura das leiras, que chega a picos de 75ºC. Com o calor intenso, os micro-organismos prejudiciais ao ser humano são eliminados, o que promove a higienização do composto. No final do processo, quando a leira atinge temperatura ambiente, em torno de 35ºC, o fertilizante resultante é peneirado e pode ser utilizado principalmente em praças, parques e jardins.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Matheus Grolla, pediu que as pessoas pratiquem envolvimento ambiental. “Cada um de nós precisa se perguntar o que está fazendo com os seus próprios resíduos e começar com soluções caseiras, fazendo uma composteira doméstica, um jardim, depois cuidando da limpeza da praça do bairro e ir se envolvendo com a causa do meio ambiente de corpo e alma, porque se o meio ambiente for prejudicado, ele até pode se recuperar, mas quem morre é o ser humano”, ressaltou.

O galpão da Usina de Compostagem foi inaugurado há alguns anos e, desde então, vinha operando ocasionalmente, em fases de testes. A partir de agora, o sistema passa a funcionar constantemente, com 100% de sua capacidade – o que reduz significativamente não só os custos com o descarte do lodo, que são muito elevados, mas também a emissão de gases de efeito estufa.

Maurício Bisordi, diretor da MB Engenharia e Meio Ambiente, empresa responsável pela operação da compostagem, explicou que o processo em curso na ETE Quilombo contempla um novo conceito no setor de resíduos, que é chamado de circular, e vai além do tratamento, transporte e armazenagem. “Aqui, temos a coleta dos resíduos, o tratamento deles, a transformação desses resíduos em um novo produto e o retorno para a economia na forma de adubo orgânico”, explicou.

O diretor geral da ARES PCJ (Agência Reguladora de Saneamento Básico das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí), Dalto Favero Brochi, parabenizou a Prefeitura de Nova Odessa e a Coden pela iniciativa. “Com essa tecnologia vocês estão dando para o meio ambiente aquilo que ele merece”, afirmou.

O prefeito de Elias Fausto e presidente do Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campinas), Mauricio Baroni, falou sobre o impacto do lixo. “Os sete municípios do Consimares têm juntos 1 milhão de habitantes, que produzem 700 toneladas de lixo por dia. Entendo que as parcerias das esferas públicas e privadas, como a que a Coden está fazendo, são de extrema importância na busca de soluções conjuntas para as questões ambientais”, disse.

No encerramento do evento, o prefeito Leitinho e os vereadores Marcia Rebeschini, Antonio Alves Teixeira, Oseias Jorge e Paulo Bichof fizeram o plantio de uma muda de ipê no jardim da ETE Quilombo, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

REFERÊNCIA

Nova Odessa é considerada uma referência em Saneamento Básico. Hoje, 96% da população é atendida por uma rede de esgoto com mais de 279 Km de extensão, sendo que 100% do esgoto coletado é tratado. Sua Estação de Tratamento de Esgoto, a ETE Quilombo, opera com 4 reatores Biopaq Ubox, de tecnologia holandesa, para o tratamento de até 130 litros de resíduos por segundo, resultando numa capacidade estimada para atender 80 mil habitantes, um número bastante superior à população de Nova Odessa, que totaliza aproximadamente 61 mil pessoas.