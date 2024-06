Nova Odessa e Governo de SP inauguram unidade local do Poupatempo nesta 5ª-feira

A parceria entre a Prefeitura de Nova Odessa e o Governo do Estado de São Paulo inaugura oficialmente nesta quinta-feira (13/06), às 15h, os dois novos serviços públicos voltados aos trabalhadores, empresários e empreendedores da cidade. São eles o Poupatempo Paulista e o Centro Municipal de Referência ao Empreendedor e Trabalhador.

Os dois serviços já estão atendendo ao público em um prédio único na Rua Duque de Caxias, nº 600, no Centro. A cerimônia desta quinta-feira vai contar com as presenças do prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho), autoridades municipais e do secretário de de Governo e Relações Institucionais do Governo do Estado de São Paulo, Gilbeto Kassab, bem como da Prodesp.

Entre 31 de outubro de 2023, quando abriu ao público ainda em fase de testes, e o final de maio deste ano, a unidade de Nova Odessa do Poupatempo Paulista já havia realizado cerca de 6.000 atendimentos à população local. principalmente referentes à Carteira de Identidade (RG), emissões de AACs (Atestados de Antecedentes Criminais) e renovação da CNH.

Isso fora os atendimentos prestados pelos sete outros serviços que atendem no Centro de Referência ao Empreendedor e Trabalhador, que incluem o PLT (Posto Local do Trabalho), Procon, Sebrae Aqui, Banco do Povo Paulista, Junta do Serviço Militar, Detran.SP, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social e Sala dos Empreendedores,

A unidade de Nova Odessa do Poupatempo Paulista atende o público de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h. Alguns dos cerca de 280 serviços prestados pelo Poupatempo, principalmente os presenciais, devem ser pré-agendados através do portal www.poupatempo.sp.gov.br. Já o Centro de Referência ao Empreendedor e Trabalhador atende de segunda a sexta, das 8h às 17h.

“Temos no mesmo local hoje dezenas de serviços, não apenas do Detran.SP e referentes ao RG, mas de outras áreas também, além de todos os serviços municipais voltados ao trabalhador e ao empresário”, resumiu recentemente o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho), que vinha atuando desde 2021 para viabilizar a tão sonhada parceria com o Governo do Estado na instalação de uma unidade do Poupatempo em Nova Odessa.

TOUR VIRTUAL 3D

A Prefeitura de Nova Odessa disponibiliza na plataforma Google Maps um tour virtual 3D pelo prédio que reúne Poupatempo e Centro do Empreendedor e Trabalhador. Para fazer o Tour Virtual 360⁰ no Poupatempo de Nova Odessa, basta ao visitante acessar o link https://maps.app.goo.gl/jp4ZY1e6nLZPHHyK8.

Uma vez na foto 3D inicial, basta deslizar o dedo ou o mouse pela tela para movimentar a imagem e “acessar” a próxima sala, direcionando a seta para onde se quer ir e clicando nela para “andar” pelo prédio. Dica: para acessar o 1º andar, onde estão diversos serviços municipais, é preciso subir os dois lances de escadas.