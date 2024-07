Nova convocação para Paralimpíadas de Paris tem 47 atletas do Time SP

Faltando pouco mais de um mês para o início dos Jogos Paralímpicos de Paris, o Comitê Paralímpico Brasileiro divulgou nesta quinta-feira (11) a segunda lista com convocados de nove modalidades, que vão representar o Brasil na competição.

Dentre os 147 atletas chamados, 47 fazem parte do Time São Paulo Paralímpico. Esta é a segunda convocação das três listas apresentadas.

O Time SP conta com 32 convocados do atletismo, dois da bocha, três do ciclismo, uma do halterofilismo, cinco do judô, uma do remo e dois do triatlo. Em junho, o Time SP celebrou a convocação de 15 atletas da natação, 12 do vôlei sentado, oito do tênis de mesa, seis do goalball, dois da canoagem e dois do taekwondo, totalizando 91 já confirmados em Paris. Já os atletas do tênis em cadeira de rodas serão anunciados na próxima semana.

“Diante de todos os esforços que acompanhamos nas competições classificatórias e treinamentos, temos muita confiança de que esses atletas representarão muito bem o Time SP na maior competição do mundo”, afirma Marcos da Costa, secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Está prevista para o dia 18 de julho a divulgação da terceira e última lista de convocados, formando a relação definitiva de atletas que irão compor a delegação brasileira. Os Jogos Paralímpicos Paris 2024 serão realizados de 28 de agosto a 8 de setembro de 2024, e deve reunir mais de 4,4 mil atletas de mais de 180 países.

Time SP

O Time São Paulo Paralímpico foi criado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), e, em 2024, conta R$ 7,6 milhões de investimento da SEDPcD direcionados a 149 atletas de 16 modalidades, que representam o Estado e o país em campeonatos nacionais e mundiais ao longo do ano.

2ª lista de convocados – Paralimpíadas – Time SP

Atletismo:

Alessandro Rodrigo da Silva

Aline dos Santos Rocha

Christian Gabriel Luiz da Costa

Claudiney Batista dos Santos

Daniel Mendes da Silva

Daniel Tavares Martins

Debora Oliveira de Lima

Edneusa de Jesus Santos

Edson Cavalcante Pinheiro

Elizabeth Rodrigues Gomes

Giovanna Boscolo Castilho Gonçalves

Jardenia Felix Barbosa da Silva

Jerusa Geber dos Santos

Jessica Gabrieli Soares Giacomelli

Julio Cesar Agripino dos Santos

Kesley Josue Pereira Teodoro

Ketyla Paula Pereira Teodoro

Lorena Silva Spoladore

Lucas de Sousa Lima

Lucas Sousa Pereira

Mateus Evangelista Cardoso

Matheus de Lima

Paulo Cezar Neto

Paulo Henrique Andrade Dos Reis

Raissa Rocha Machado

Rayane Soares da Silva

Samuel Oliveira Conceição

Thiago Paulino dos Santos

Vanessa Cristina de Souza

Veronica Silva Hipolito

Vinicius Gonçalves Rodrigues

Zileide Cassiano da Silva

Bocha:

Evani Soares da Silva Calado

Evelyn Vieira de Oliveira

Maciel de Sousa Santos

Ciclismo:

Lauro Cesar Moro Chaman

Mariana Garcia

Sabrina Custodia Da Silva

Halterofilismo:

Mariana D´andrea

Judô:

Alana Martins Maldonado

Elielton Lira de Oliveira

Harlley Damião Pereira Arruda

Lucia da Silva Teixeira Araujo

Rebeca de Souza Silva

Remo:

Cláudia Cicero dos Santos

Triatlo:

Jéssica Moreira Ferreira

Letícia de Oliveira Freitas Maia