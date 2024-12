Nota Fiscal Paulista: Professora da rede municipal de SP ganha prêmio especial de R$ 2 milhões

O prêmio especial de dezembro da Nota Fiscal Paulista vai engordar o Natal de uma professora da rede municipal de ensino de São Paulo. Após colocar seu CPF nas Notas Fiscais das compras realizadas no comércio paulista em agosto deste ano, ela – moradora do bairro Cidade Patriarca, na zona leste da Capital-, concorreu com 41 bilhetes na 193ª extração do programa da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) e ganhou R$ 2 milhões!

A Nota Fiscal Paulista também vai premiar com R$ 500 mil quatro consumidores, que moram em Santo André, Novo Horizonte, Leme e na Capital (bairro Santa Teresinha, da zona Norte). Esse é o segundo maior valor da premiação destinado à pessoa física.

O programa da Sefaz-SP sorteou ainda cinco entidades assistenciais do Estado com R$ 100 mil. Vão receber esse prêmio a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), de São Caetano do Sul; as Obras Assistenciais Dr. Ismael Alonso y Alonso, de Franca; a Associação das Mães dos Autistas e Portadores do TEA, de Ferraz de Vasconcelos; o Centro Cultural Louis Braille, de Campinas; e o Lar Beneficente Celina, de Votuporanga.

As instituições filantrópicas concorreram ainda a outros 50 prêmios de R$ 10 mil. Outras pessoas físicas e condomínios foram sorteados com 10 prêmios de R$ 100 mil, 15 de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de R$ 5 mil e 500 prêmios de R$ 1 mil.

No total, foram sorteados 655 prêmios que somam R$ 7,7 milhões. Consumidores de todo o país podem participar do programa, basta indicar seu CPF nos documentos fiscais emitidos por comércios paulistas participantes da Nota Fiscal Paulista.

Resultado

O resultado está disponível no site da Sefaz-SP. Para verificar, basta acessar o sistema com o CPF e senha cadastrada e clicar na aba Sorteios > Visualizar Sorteios > Sorteio nº 193.

Consumidores com “cadastro bloqueado por segurança” devem realizar a primeira transferência bancária, valor mínimo de R$ 0,99 para confirmação de titularidade e desbloqueio do sistema. Assim que confirmada a primeira transferência, o consumidor terá acesso às demais funcionalidades do sistema e poderá visualizar os valores disponíveis para resgate.

Confira os valores e municípios dos principais premiados:

Prêmios principais do 193º sorteio Bairro/Município/Estado 1º Prêmio – R$ 2.000.000,00 Cidade Patriarca/São Paulo/SP 2º Prêmio – R$ 500.000,00 Vila Camilópolis/Santo André/SP 3º Prêmio – R$ 500.000,00 Jd. Europa/Novo Horizonte/SP 4º Prêmio – R$ 500.000,00 Centro/Leme/SP 5º Prêmio – R$ 500.000,00 Santa Terezinha/ São Paulo/SP 6º Prêmio – R$ 100.000,00 Itaquera/ São Paulo/SP 7º Prêmio – R$ 100.000,00 Jardim Taquaral/São Paulo/SP 8º Prêmio – R$ 100.000,00 Parque Cisper/ São Paulo/SP 9º Prêmio – R$ 100.000,00 Jardim Iporanga/Guarulhos/SP 10º Prêmio – R$ 100.000,00 Santa Cecília/ São Paulo/SP 11º Prêmio – R$ 100.000,00 Itaquera/ São Paulo/SP 12º Prêmio – R$ 100.000,00 Vila Silvia/ São Paulo/SP 13º Prêmio – R$ 100.000,00 Jardim Planalto/ São Paulo/SP 14º Prêmio – R$ 100.000,00 Jardim Alto das Acácias/Cravinhos/SP 15º Prêmio – R$ 100.000,00 Jardim Faria/Bauru/SP

Entidades premiadas