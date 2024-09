Nota de serviço: Operação Linha 6-Laranja sob a Linha 4-Amarela

Em continuidade às atividades de construção da Linha 6 – Laranja, informamos que a tuneladora que opera sentido sul, passará sob a Linha 4 – Amarela ao longo do próximo domingo, 08/09, a partir de 00h00. As escavações se desenvolvem rumo à estação Higienópolis-Mackenzie, a uma profundidade em relação à superfície de 44 metros e a uma distância de 7 metros do túnel da Linha 4.

Nossa equipe técnica está totalmente mobilizada para o desenvolvimento desta atividade, aplicando os procedimentos de engenharia previstos para este tipo de ação, bem como realizando o monitoramento por meio de instrumentos instalados no túnel da Linha 4 – Amarela e no entorno de nossas obras. Estamos em constante comunicação com as equipes da Concessionária da linha 4, para alinhamento e coordenação desta atividade.

Por essa razão, a Linha 4-Amarela terá operação diferenciada neste fim de semana. As Estações Higienópolis-Mackenzie, República e Luz, da Linha 4 – Amarela, estarão fechadas a partir das 21h deste sábado (07/09) até o início da operação comercial na segunda-feira (09/09), às 4h40. O trajeto entre as estações Paulista-Pernambucanas e República será realizado por ônibus da operação PAESE (Plano de Apoio entre Empresas em Situações de Emergência). De Paulista – Pernambucanas até a Estação Luz, os clientes deverão utilizar a transferência pela Linha 2 – Verde do Metrô. A mudança não afetará o restante da linha e está sendo comunicada a partir desta quinta-feira nos canais oficiais de comunicação da concessionária, bem como nas estações e monitores de trens.

Até o momento as tuneladoras da Linha 6 já construíram mais de 9,5 quilômetros de túneis de via, conectando 9 das 15 estações previstas, sendo um marco importante para o sistema metroviário da linha mais profunda da cidade de São Paulo, consolidando a Linha 6-Laranja como uma das maiores obras de infraestrutura da cidade e essencial para a mobilidade urbana.