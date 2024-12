Nosferatu: Reag Belas Artes faz maratona de filmes

O Noitão de terror está de volta em grande estilo! Nos dias 03 e 04 de janeiro, o Reag Belas Artes promove maratona de filmes com o novo filme de Robert Eggers, Nosferatu, mais um remake do clássico de 1922 do diretor F. W. Murnau, dessa vez muito mais arrepiante e assustador, sem falar no elenco de peso. O filme de estreia é acompanhado de A Bruxa, também do diretor, na sala 1. Já na sala 2, com uma programação mais vampiresca e divertida, Nosferatu é seguido de “O Que Fazemos nas Sombras” do diretor Taika Waititi, e é claro que os filmes surpresas de cada sala não poderiam faltar. A sala 3 segue a programação da sala 1, e a sala 4 segue a programação da sala 2.

Já o Matinão ganha uma programação especial só com filmes do Nosferatu, o de 2024 é o primeiro, o de 1922 é o segundo e o terceiro é uma surpresa. Dica: é do Nosferatu também!

Confira abaixo a programação do NOITÃO completa

Sala 1 – Robert Eggers

23h40 – Nosferatu

2024, 133 min, 16 anos, terror, EUA, inglês (legendado)

Direção: Robert Eggers

Elenco: Lily-Rose Depp, Bill Skarsgård, Willem Dafoe

Sinopse: Um conto gótico de obsessão entre uma jovem assombrada na Alemanha do século XIX e o antigo vampiro da Transilvânia que a persegue, trazendo consigo um horror incalculável.

02h10 – A Bruxa (The witch)

2014, 92 min, 16 anos, terror, EUA, inglês (legendado)

Direção: Robert Eggers

Elenco: Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie

Sinopse: Nova Inglaterra, década de 1630. O casal William e Katherine leva uma vida cristã com suas cinco crianças em uma comunidade extremamente religiosa, até serem expulsos do local por sua fé diferente daquela permitida pelas autoridades. A família passa a morar num local isolado, à beira do bosque, sofrendo com a escassez de comida. Um dia, o bebê recém-nascido desaparece. Teria sido devorado por um lobo? Sequestrado por uma bruxa? Enquanto buscam respostas à pergunta, cada membro da família enfrenta seus piores medos e seu lado mais condenável.

03h55 – Filme surpresa

Sala 2 – Vampiros

23h59 – Nosferatu

2024, 133 min, 16 anos, terror, EUA, inglês (legendado)

Direção: Robert Eggers

Elenco: Lily-Rose Depp, Bill Skarsgård, Willem Dafoe

Sinopse: Um conto gótico de obsessão entre uma jovem assombrada na Alemanha do século XIX e o antigo vampiro da Transilvânia que a persegue, trazendo consigo um horror incalculável.

02h30 – O Que Fazemos nas Sombras (What we do in the shadows)

2014, 85 min, 16 anos, comédia, terror, Nova Zelândia, inglês (legendado)

Direção: Taika Waititi, Jemaine Clement

Elenco: Jemaine Clement, Taika Waititi, Jonathon Brugh

Sinopse: Este mocumentário acompanha os vampiros Viago, Deacon, Peter e Vladislav, que dividem um apartamento em Wellington e tentam se manter atualizados com a vida moderna. Quando Peter transforma o jovem hipster Nick em vampiro, eles devem ensiná-lo tudo sobre sua vida eterna recém-descoberta.

04h10 – Filme surpresa

Sala 3 – Robert Eggers

23h30 – Nosferatu

2024, 133 min, 16 anos, terror, EUA, inglês (legendado)

Direção: Robert Eggers

Elenco: Lily-Rose Depp, Bill Skarsgård, Willem Dafoe

Sinopse: Um conto gótico de obsessão entre uma jovem assombrada na Alemanha do século XIX e o antigo vampiro da Transilvânia que a persegue, trazendo consigo um horror incalculável.

02h00 – O Que Fazemos nas Sombras (What we do in the shadows)

2014, 85 min, 16 anos, comédia, terror, Nova Zelândia, inglês (legendado)

Direção: Taika Waititi, Jemaine Clement

Elenco: Jemaine Clement, Taika Waititi, Jonathon Brugh

Sinopse: Este mocumentário acompanha os vampiros Viago, Deacon, Peter e Vladislav, que dividem um apartamento em Wellington e tentam se manter atualizados com a vida moderna. Quando Peter transforma o jovem hipster Nick em vampiro, eles devem ensiná-lo tudo sobre sua vida eterna recém-descoberta.

03h45 – Filme surpresa

Sala 4 – Vampiros

23h50 – Nosferatu

2024, 133 min, 16 anos, terror, EUA, inglês (legendado)

Direção: Robert Eggers

Elenco: Lily-Rose Depp, Bill Skarsgård, Willem Dafoe

Sinopse: Um conto gótico de obsessão entre uma jovem assombrada na Alemanha do século XIX e o antigo vampiro da Transilvânia que a persegue, trazendo consigo um horror incalculável.

02h20 – O Que Fazemos nas Sombras (What we do in the shadows)

2014, 85 min, 16 anos, comédia, terror, Nova Zelândia, inglês (legendado)

Direção: Taika Waititi, Jemaine Clement

Elenco: Jemaine Clement, Taika Waititi, Jonathon Brugh

Sinopse: Este mocumentário acompanha os vampiros Viago, Deacon, Peter e Vladislav, que dividem um apartamento em Wellington e tentam se manter atualizados com a vida moderna. Quando Peter transforma o jovem hipster Nick em vampiro, eles devem ensiná-lo tudo sobre sua vida eterna recém-descoberta.

04h00 – Filme surpresa

Confira abaixo a programação do MATINÃO completa

Sala 1 – Nosferatus

11h00 – Nosferatu

2024, 133 min, 16 anos, terror, EUA, inglês (legendado)

Direção: Robert Eggers

Elenco: Lily-Rose Depp, Bill Skarsgård, Willem Dafoe

Sinopse: Um conto gótico de obsessão entre uma jovem assombrada na Alemanha do século XIX e o antigo vampiro da Transilvânia que a persegue, trazendo consigo um horror incalculável.

13h40 – Nosferatu

1922, 94 min, 12 anos, terror, Alemanha, alemão (legendado)

Diretor: F. W. Murnau

Elenco: Max Schreck, Greta Schröder, John Gottowt

Sinopse: O corretor de imóveis Hutter precisa vender um castelo cujo proprietário é o excêntrico conde Graf Orlock. O conde, na verdade, é um vampiro milenar que espalha o terror na região de Bremen, na Alemanha e se interessa por Ellen, a mulher de Hutter.

15h30 – Filme surpresa

Serviço

Noitão e Matinão

Data: 03 e 04 de janeiro

Horário: no dia 03 a partir das 23h30 e no dia 04 a partir das 11h

Onde: Cine Reag Belas Artes

Endereço: Rua da Consolação, 2423

Valor: R$80,00 e R$40,00 (meia, para estudantes e melhor idade). Poltronas numeradas. Em todas as salas, cadeiras adequadas para obesos e espaço para cadeirantes.

Ingressos: Noitão e Matinão ou bilheteria