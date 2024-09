Nos Jogos Paralímpicos de SP, atleta destaca oportunidade de inclusão

No último dia 27, primeiro dia de competição dos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo (Paresp), o paratleta José Roberto de Brito, que tem paralisia cerebral, mostrou que o esporte também é uma fonte de inclusão social.

Criado pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, em parceria com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o Comitê Paralímpico Brasileiro, o Paresp tem como objetivo promover a inclusão e a autonomia de paratletas a partir de 15 anos por meio do esporte.

“É através de iniciativas como essas que conseguimos transformar a vida de pessoas com deficiência, aproximando-as da comunidade e mostrando que todos pertencem a todos os espaços”, afirma Helena Reis, secretária estadual de Esportes. “O Paresp nos permite conhecer paratletas de diversas modalidades, como o Roberto, que compete em duas categorias e, assim, se sente mais incluído”, completa.

Para o atleta, o Paresp vai além das medalhas. “O esporte me deu algo que nunca tive: a sensação de ser incluído na sociedade”, diz. Em cada lançamento de disco e corrida, Roberto não só demonstrou suas habilidades, mas também a força do esporte em promover uma sociedade mais inclusiva e acolhedora.

O primeiro dia dos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo destacou a atuação de muitos paratletas como José Roberto de Brito e reforçou o papel transformador do esporte na inclusão social. “A competição oferece a paratletas a chance de se integrar e se destacar, evidenciando que a verdadeira vitória vai além das medalhas”, destaca a secretária estadual de Esportes.