Noah é o nome mais popular entre recém-nascidos no Rio de Janeiro em 2024

Um recente estudo realizado pela Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro, utilizando dados do Portal da Transparência do Registro Civil, revelou que o nome Noah se destacou como o mais popular entre os recém-nascidos do estado em 2024. O nome masculino, que anteriormente ocupava a segunda posição, superou Gael, que havia liderado o ranking nos últimos dois anos.

No total, foram contabilizados 2.112 registros com o nome Noah ao longo do ano, marcando uma tendência crescente na escolha desse nome entre os pais cariocas.

“O pai sugeriu o nome Noah e eu aceitei por conta da associação com Noé. Além disso, sinto que o nome transmite calma e leveza, características que desejamos para ele”, comentou Elaine Gerber, mãe de um dos bebês chamados Noah.

O nome Gael ficou em segundo lugar com apenas 11 registros a menos que Noah. O pódio é completado pelo nome Theo, seguido por Ravi e Miguel.

No universo feminino, o nome Helena se destacou significativamente, acumulando mais de 2.000 registros. A lista das meninas é seguida por Maitê, que registrou 1.820 ocorrências, e Laura com 1.692. Cecília ficou em quarto lugar e Antonella completa as cinco primeiras posições.

Este levantamento não apenas destaca as preferências atuais dos pais no estado do Rio de Janeiro, mas também reflete as tendências culturais e sociais que influenciam a escolha dos nomes nos últimos anos.

Noah se consolida assim como um dos nomes mais escolhidos em 2024 no Rio de Janeiro, acompanhando a popularidade crescente de Helena entre os nomes femininos.