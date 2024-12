Helena se torna o nome mais registrado no Brasil em 2024

No ano de 2024, o nome Helena conquistou a preferência dos brasileiros, destacando-se como o mais registrado em certidões de nascimento. Este feito marca a primeira vez que Helena ocupa essa posição, desbancando Miguel, que havia liderado as escolhas nos últimos quatro anos.

O fenômeno dos nomes reflete o encanto e a expectativa que envolvem a chegada de uma nova vida. Em um relato comovente, uma mãe apresentou sua filha, Helena Franco Lima, como “nossa princesa”. As escolhas dos nomes muitas vezes são influenciadas por uma variedade de fatores: desde a inspiração religiosa até referências culturais e pessoais.

Everton, pai da pequena Helena, compartilhou que a decisão foi inspirada em um autor famoso cujos personagens principais sempre levam o nome Helena. Para ele e sua esposa Roberta Miazaki, esse nome é forte e bonito, fácil de pronunciar e escrever.

A lista dos nomes mais registrados em 2024 revela a ascensão de Helena ao topo, com 22.533 registros. Miguel ficou em segundo lugar com 22.142 registros, seguido por Gael (19.883), Ravi (19.121) e Théo (18.493). Essa mudança nos nomes preferidos também reflete uma evolução na sociedade brasileira e nas normas culturais que cercam a escolha do nome para os filhos.

Historicamente, o nome dado ao bebê era considerado imutável ou difícil de alterar. Entretanto, desde 2022, houve uma atualização significativa nas leis brasileiras: agora é possível modificar nomes e sobrenomes de forma mais simples e acessível. Karine Boselli, vice-presidente da Arpen-SP, explicou que agora jovens adultos podem realizar mudanças diretamente em qualquer cartório sem necessidade de justificar a alteração judicialmente.

A nova liberdade também se reflete na escolha dos sobrenomes. No caso da pequena Helena, seu sobrenome é o da mãe, rompendo com tradições anteriores. A mãe expressou seu desejo para a filha e todas as crianças nascidas este ano: “Esperamos uma vida cheia de saúde, vitórias e conquistas”.

Ranking dos 10 nomes mais registrados em 2024:

Helena – 22.533 registros

Miguel – 22.142 registros

Gael – 19.883 registros

Ravi – 19.121 registros

Theo – 18.493 registros

Heitor – 17.726 registros

Cecília – 17.416 registros

Arthur – 16.872 registros

Noah – 16.236 registros

Maite – 16.197 registros

Ranking dos 10 nomes masculinos mais registrados em 2024:

Miguel – 22.142 registros

Gael – 19.883 registros

Ravi – 19.121 registros

Theo – 18.493 registros

Heitor – 17.726 registros

Arthur – 16.872 registros

Noah – 16.236 registros

Davi – 15.601 registros

Bernardo – 14.398 registros

Samuel – 12.861 registros

Ranking dos 10 nomes femininos mais registrados em 2024: