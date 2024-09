No mês das crianças, o “Circo DuNavô” chega em Cidade Patriarca e Cidade Tiradentes, na Zona Leste

O Circo sempre teve como vocação a sua capacidade de atingir os mais diversos públicos, circulando inclusive pelas regiões que estavam distantes da produção cultural hegemônica dos grandes centros.

Inspirada nas tradicionais caravanas de circo, a Trupe DuNavô ( @trupedunavo ) resolveu se aventurar pela cidade de São Paulo a bordo da Van Dunavô, veículo adaptado especialmente para esse projeto para que pudesse ser integrado à cena, em uma viagem entre o já consagrado nos picadeiros e as novas criações do grupo.

No dia 03 de outubro de 2024 (quinta-feira), a partir das 16h30, o projeto estará na Praça Goiânia, 69-145, em Cidade Patriarca. E no dia 08 de outubro de 2024 (terça-feira), a partir das 15h30, o projeto estará na Praça Brincante, em frente ao Centro Cultural Arte em Construção, em Cidade Tiradentes, Zona Leste de São Paulo.

Em eventos gratuitos e abertos para toda a família, serão apresentados números circenses em diversos aparelhos que, aos poucos, vão sendo revelados de dentro de um divertido carro de palhaços.

Pratos para equilibrismo, caixa mágica e muitos instrumentos musicais são as ferramentas dessa trupe que realizará números clássicos e cenas autorais de palhaçaria, envolvendo o público de todas as idades.

Com uma “bandinha de palhaços” executando a trilha sonora ao vivo e um automóvel de verdade fazendo parte das cenas, a Trupe DuNavô convida o público a adentrar o universo dos antigos circos mambembes, porém com uma pegada urbana e contemporânea. Uma reverência aos tradicionais circos itinerantes que fizeram história e marcaram a memória de tantas pessoas

As ações fazem parte do projeto “Circo DuNavô” contemplado na 8° Edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo.

Para saber as datas das próximas paradas, acesse: www.facebook.com/DuNavo ou Instagram: @trupedunavo

SERVIÇO: Projeto “Circo DuNavô”

Com Trupe DuNavô

Sinopse: Indo do clássico do circo ao contemporâneo da palhaçaria, o projeto Circo DuNavô circula pela cidade de São Paulo a bordo de uma Van carregada de surpresas. Aparelhos de circo que surgem de dentro deste divertido automóvel prometem encantar a plateia, que ainda poderá acompanhar uma divertida trilha sonora feita ao vivo por uma bandinha de palhaços. A Van DuNavô convida a família toda para acompanhar cada um dos desembarques. Duração: 55 minutos

Classificação Livre – Grátis

Quando: 03 de outubro de 2024 (quinta-feira) – Horários: 16h30

Onde: Praça Goiânia, 69-145 – Cidade Patriarca, Zona Leste , São Paulo – SP, 03551-040

Quando: 08 de outubro de 2024 (terça-feira) – Horários: 15h30

Onde: Praça Brincante – em frente ao Centro Cultural Arte em Construção, Cidade Tiradentes, Zona Leste de São Paulo – SP