No Grande ABC 46% dos MEIs são mulheres

Um levantamento feito pelo Sebrae-SP com base em dados da Receita Federal mostra que as mulheres representam 46% das microempreendedoras individuais (MEIs) da região atendida pelo escritório do Sebrae-SP no Grande ABC.

O município com um maior número de mulheres empreendedoras é São Bernardo do Campo, com 34.949 MEIs mulheres. Dentre as atividades mais desenvolvidas por essas mulheres estão Cabeleireiros (3.751) e comércio varejista de artigos do vestuário (2.425).

Irene Cristina Costa de Aguiar faz parte desse número de mulheres empreendedoras do Grande ABC. Ela iniciou sua trajetória empreendedora em 2011, ao fundar a Mais Saúde Corretora de Seguros, em Mauá. Onze anos depois, procurou o Sebrae para aprimorar seus conhecimentos e cadastrou sua empresa no Programa ALI – Agentes Locais de Inovação. Nesse programa, um pesquisador capacitado pelo Sebrae-SP atua como facilitador da gestão, identificando necessidades e propondo soluções personalizadas. Mais tarde, Irene participou do Empretec, um programa de empreendedorismo criado pela ONU (Organização das Nações Unidas).

Além de buscar capacitação, Irene decidiu compartilhar seus conhecimentos com outras mulheres, criando o grupo de WhatsApp “Mulher de Alta Performance”. Ela explica que o principal objetivo do grupo não é apenas divulgar serviços e produtos, mas compartilhar soluções aplicáveis a diferentes setores. A corretora também promove encontros presenciais, muitas vezes utilizando a estrutura do Sebrae-SP no Grande ABC. “Já se falou muito sobre networking, mas nem todas as mulheres se sentem acolhidas em certos ambientes. O que eu pretendo com esses encontros é fortalecer o conhecimento para que elas se sintam mais confiantes e não percam oportunidades em uma rodada de negociação. Às vezes, você tem apenas uma chance de conhecer a pessoa certa”, destaca Irene.

DADOS

Dados da Receita Federal até 1º de março de 2025 mostram que no Grande ABC são 114.792 MEI Mulheres na região. Por município os números são divididos em: