No Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos, conheça as gibitecas de SP

No dia 29 de janeiro, São Paulo celebra o Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos, uma data que marca os 156 anos desse gênero tão apreciado. Os munícipes têm à disposição diversas opções para explorar o universo das HQs, incluindo a Gibiteca Henfil, localizada no Centro Cultural São Paulo, e a Gibiteca da Biblioteca Infantojuvenil Monteiro Lobato, ambas situadas na região central da cidade. Além disso, a plataforma digital BiblioSP oferece um extenso acervo online de quadrinhos, permitindo que os leitores acessem títulos de diferentes gêneros e idiomas.

A Gibiteca Henfil é um espaço dedicado à leitura de quadrinhos, possuindo um acervo de mais de 10 mil itens que inclui gibis, álbuns e publicações sobre o tema. Este espaço também abriga uma coleção especial de zines, impressos independentes que foram populares nas décadas de 1960 e 1970. Entre os itens raros disponíveis está um fac-símile da primeira edição do Super-Homem e a estreia da personagem Mônica, criada por Mauricio de Sousa. A Gibiteca atende ao público de terça a sexta-feira, das 10h às 20h, e nos finais de semana e feriados, das 10h às 18h. Os visitantes podem retirar até dez HQs para leitura em casa.

Além da vasta coleção de quadrinhos, o Centro Cultural São Paulo oferece aulas gratuitas sobre produção artística de zines-diários. Com foco em técnicas de gravura e impressão, o projeto “Xilo-Zine: experimentos gráficos em artesanias impressas” ocorre às sextas-feiras, das 14h às 20h, sem necessidade de inscrição prévia.

Na Vila Buarque, a Gibiteca da Biblioteca Infantojuvenil Monteiro Lobato disponibiliza um acervo com mais de 4.400 quadrinhos e mais de 2.300 gibis e mangás. Este espaço conta ainda com jogos de tabuleiro e áreas dedicadas à leitura imersiva. O horário de funcionamento acompanha o da biblioteca: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 10h às 14h.

As HQs também estão disponíveis em todas as bibliotecas geridas pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa. Os exemplares são selecionados e distribuídos pela Coordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas (CSMB) para o uso gratuito da população.

No ambiente digital, a plataforma BiblioSP se destaca como um serviço gratuito que permite aos usuários acessarem uma seleção diversificada de gibis entre mais de 17 mil títulos disponíveis. Com obras traduzidas para vários idiomas — incluindo português, inglês, espanhol, francês e alemão — os leitores podem navegar por diferentes acervos e fazer reservas via email.

Dentre os quadrinhos disponíveis na BiblioSP estão obras icônicas da Marvel Comics e DC Comics, além de produções brasileiras renomadas como as Graphic MSP. Títulos como “Jeremias: Pele”, “Tina: Respeito” e “Mônica: Força” representam bem a riqueza cultural presente nas histórias em quadrinhos brasileiras.

A trajetória das histórias em quadrinhos no Brasil remonta ao século XIX com a publicação da primeira tira brasileira “Nhô Quim”, criada por Ângelo Agostini em 30 de janeiro de 1869. A singularidade deste formato reside na combinação entre texto e imagem, criando uma narrativa que não pode ser replicada por outras mídias. De acordo com Hugo Abud, especialista em quadrinhos da CSMB, essa interação entre diferentes elementos narrativos resulta numa experiência dinâmica para o leitor. “As HQs abordam temas complexos com acessibilidade”, afirma Abud.

A capacidade dos quadrinhos de atrair a atenção através de suas ilustrações vibrantes solidificou seu papel na cultura popular e na educação social ao longo dos anos. Abud ressalta que muitos filmes baseados em quadrinhos estão entre as maiores bilheteiras do cinema mundial, evidenciando seu impacto cultural significativo.

