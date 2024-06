No Dia Mundial da Bicicleta, CPTM reafirma seu compromisso com a mobilidade urbana

No Dia Mundial da Bicicleta, comemorado neste dia 3 de junho, a CPTM reafirma seu compromisso na promoção do uso de bicicletas, contribuindo, significativamente, para a redução do tráfego de veículos nos municípios onde atende com seus bicicletários e sua política abrangente de mobilidade urbana, no qual amplia a opção de movimentação para passageiros, ciclistas e simpatizantes do modal.



Atualmente, a companhia oferece 20 bicicletários nas estações, totalizando quase 6 mil vagas. Desses, 18 são administrados diretamente pela CPTM. Esses espaços são bem equipados, com iluminação adequada, piso de concreto e medidas de segurança para controlar o acesso. Para utilizar os bicicletários, basta se cadastrar com o RG e levar um cadeado e corrente para prender a bicicleta.



Em 2023, 783.826 passageiros utilizaram os bicicletários, uma média de 65.300 bicicletas guardadas por mês.



“Nós entendemos a importância de criarmos espaços para este meio de locomoção para nossos passageiros. Além disso, com esta atitude temos a ciência que minimizamos a presença de mais carros nas ruas e avenidas na região central e metropolitana de São Paulo, ajudando assim a mobilidade urbana”, diz Pedro Moro, presidente da CPTM.



Estão em andamento obras para a implantação de bicicletários nas estações Engenheiro Manoel Feio e Aracaré, da Linha 12-Safira. Na Estação Guaianases, o bicicletário está em fase de preparação de edital para a contratação das obras. Além disso, o projeto de reconstrução da Estação Itaquaquecetuba também inclui um espaço para bicicletas. “Reconhecemos a necessidade de cada vez mais criar locais para esse meio de transporte. Desta forma, estamos com obras e projetos em andamento para reafirmar o nosso compromisso com a mobilidade urbana. Além disso, em todos os novos projetos estudamos a implantação de bicicletários”, ressalta Moro.



Outra iniciativa importante da CPTM é permitir o acesso de ciclistas nos trens em horários específicos durante a semana, fins de semana e feriados. As regras de uso estão disponíveis no site oficial da CPTM.



Todos os bicicletários da CPTM são gratuitos e funcionam durante o horário comercial, de segunda a domingo, das 4h à meia-noite. Há também dois bicicletários administrados pela iniciativa privada, localizados em Santo André e Mauá, que oferecem vagas adicionais.



Além dos bicicletários, a CPTM disponibiliza paraciclos em algumas estações, permitindo que os ciclistas estacionem suas bicicletas de forma segura.