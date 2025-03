No Dia Internacional da Mulher, São Caetano do Sul recebe Sebrae Móvel 

O Sebrae Móvel, escritório itinerante do Sebrae-SP, estará em São Caetano do Sul no próximo sábado, (08), Dia Internacional da Mulher. A unidade móvel ficará estacionada em frente ao Teatro Municipal Santos Dumont, que fica na Av. Goiás, 1.111 – Bairro Santa Paula.

A van adaptada oferece aos munícipes um escritório itinerante. Durante o atendimento, as empreendedoras que pretendem abrir um negócio ou ampliar a sua atividade poderão esclarecer dúvidas sobre empreendedorismo e planejamento, além de conhecer a agenda mensal de ações do Sebrae-SP na região.

O atendimento é gratuito e será realizado por agentes dos postos do Sebrae-SP que também vão auxiliar na consulta e regularização da situação dos Microempreendedores Individuais (MEIs).

As empreendedoras já formalizadas como MEI também poderão sanar dúvidas sobre a Declaração Anual, cujo prazo de entrega vai até 31 de maio, e sobre boletos do DAS-SIMEI.

Para participar não é necessário realizar inscrição antecipada. Basta comparecer ao local levando documentação pessoal e, caso já tenha um negócio formalizado, o CNPJ da empresa.

SEBRAE MÓVEL

Data: Sábado – 08/03 – Dia Internacional da Mulher

Horário do evento: das 8h às 13h

Local: Teatro Municipal Santos Dumont

Endereço: Av. Goiás, 1.111 – Bairro Santa Paula – São Caetano do Sul