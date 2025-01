No clima do Globo de Ouro, “Ainda Estou Aqui” será reexibido no Cine Araújo

Em comemoração à histórica conquista de Fernanda Torres, que se tornou a primeira atriz brasileira a ganhar o Globo de Ouro, o filme ‘Ainda Estou Aqui’ volta às telonas do Cine Araújo, com o preço especial de R$10 (inteira: R$20), fomentando e prestigiando ainda mais o cinema nacional. Sob a direção de Walter Salles, o filme conta com atores renomados, como Selton Mello (Rubens Paiva) e Fernanda Montenegro (Eunice Paiva), que já havia trabalhado com o diretor no filme “Central do Brasil”.

Sobre o filme

A trama se passa na década de 1970, no período da ditadura militar, e conta a história da família Paiva, composta por Rubens – um importante político, Eunice – sua esposa e dona de casa, e os cinco filhos. Eles vivem em uma casa na cidade do Rio de Janeiro, em frente à praia, um lar afetuoso e bem-humorado que resiste sutilmente à opressão instalada no país.

A vida desses personagens muda drasticamente quando Rubens é capturado pelo regime militar e desaparece. Depois desse triste ocorrido, Eunice é obrigada a se adaptar e construir um novo futuro para sua família, enquanto a procura por respostas sobre o destino do seu marido se estende por décadas. A grande luta de Eunice Paiva representa a experiência de muitas pessoas e relembra o impacto de um momento de forte repressão na história do Brasil.

“Ainda Estou Aqui” volta às telonas do Cine Araújo a partir de 09 de janeiro de 2025, com ingressos a R$10 (inteira: R$20). O filme tem duração de 2h17min, e os ingressos já estão disponíveis para a compra no site ou aplicativo da ingresso.com, nas bilheterias e terminais de autoatendimento dos cinemas Cine Araújo.

*ATENÇÃO: Verifique a classificação indicativa desse filme. Programação sujeita a alteração sem aviso prévio.