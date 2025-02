No Brasil, 44% das empresas pretendem contratar no 1º trimestre de 2025

A Pesquisa de Expectativa de Emprego – Q1 2025, realizada pelo ManpowerGroup, aponta que 44% das empresas têm a intenção de ampliar suas equipes no primeiro trimestre de 2025. O estudo exclusivo e preditivo revela que esse dado reflete um cenário promissor no mercado de trabalho, sinalizando novas oportunidades de emprego no início do ano.

Em comparação com o trimestre anterior, houve um aumento de 1%. A expectativa de emprego líquida no Brasil para o período é de +27%, uma diminuição de cinco pontos percentuais em relação ao trimestre anterior (+32%).

“Embora tenha havido uma leve diminuição na expectativa líquida de emprego em relação ao trimestre anterior, as perspectivas para o início de 2025 continuam otimistas. O primeiro trimestre costuma ser um período crucial para a contratação, e a confiança das empresas em expandir suas equipes reflete uma boa oportunidade para profissionais em busca de novos desafios”, comenta Nilson Pereira, Country Manager do ManpowerGroup Brasil.

Setores com maior expectativa de contratação no Brasil incluem Tecnologia da Informação (39%), Energia & Serviços Públicos (35%), Finanças e Imobiliário (33%), Serviços de Comunicação (26%) e Indústria & Materiais (26%). A pesquisa também revela um panorama global, com expectativa líquida de emprego de +25% para o primeiro trimestre de 2025.

Paraná e Minas Gerais lideram as intenções de contratações no Brasil, com 32% e 29%, respectivamente. Já a cidade de São Paulo registra uma expectativa de 30%, seguida pelo estado de São Paulo (28%) e Rio de Janeiro (21%).

Cenário Global

Na análise global da pesquisa, os países da América do Norte lideram as intenções de contratação, com 32%. Em seguida, aparecem Ásia-Pacífico (27%), Américas do Sul e Central (23%) e Europa, Oriente Médio e África (19%). Os cenários mais fracos são observados em Hong Kong (6%), Israel (8%) e Argentina (-1%).

Comparativo trimestral da pesquisa

A pesquisa também comparou a expectativa de contratação dos setores no mesmo período de 2024. Serviços de Comunicação teve um aumento de 11 pontos percentuais, passando de 15% para 26%, enquanto Bens de Consumo & Serviços apresentou uma queda de 25% para 18%.

“A atração de novos colaboradores e os desafios para formar equipes têm sido temas centrais nas discussões do mercado. Nesse contexto, as empresas devem assumir a responsabilidade de investir no desenvolvimento contínuo de sua força de trabalho, oferecendo qualificação e treinamentos”, completa Nilson Pereira.

Sobre a pesquisa

A Pesquisa de Perspectivas de Emprego do ManpowerGroup é a pesquisa de emprego mais abrangente e prospectiva usada globalmente como um indicador econômico chave. O estudo entrevistou 40.413 empregadores em 42 países e territórios, sendo 1.050 empregadores no Brasil.