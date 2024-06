“Nível de excelência”, diz Marcel Munhoz sobre prestação de contas

O vereador Marcel Munhoz (PP) enfatizou a importância dos eventos de prestação de contas que vêm sendo realizados pela Prefeitura de São Caetano do Sul. Para o parlamentar, esses encontros são fundamentais para que a população possa conhecer as obras em andamento e que irão impactar no futuro da cidade.

Segundo Marcel Munhoz, a prestação de contas é fundamental para que a administração municipal consiga mostrar o trabalho realizado ao longo da gestão. “É primordial a apresentação do trabalho que a Prefeitura vem realizando na cidade”, frisou. “Isso mostra o compromisso com a transparência, para que se colham os resultados que irão impactar diretamente na construção do município”, afirmou o vereador.

Para o parlamentar, o trabalho realizado ao longo desta gestão pode ser percebido a cada conquista, nas mais diversas áreas da cidade. “O trabalho do prefeito Auricchio e de sua equipe vem transformando São Caetano do Sul em uma cidade preparada para um futuro de conquistas, através da execução de políticas públicas que são exemplo para o Brasil”, complementou Munhoz.

Na noite de segunda-feira (17/6) foi realizada mais uma etapa da prestação de contas à população. O encontro promovido no salão social da Igreja Matriz São Caetano, na Praça Comendador Ermelino Matarazzo, destacou as ações realizadas no bairro Fundação nos últimos anos. Entre elas, o Parque Municipal Província de Treviso, instalado em área da antiga Indústrias Matarazzo, e as obras aceleradas do amplo projeto de combate às enchentes, com a reforma e ampliação de galerias para captação de águas fluviais.