NFL: esquema de segurança vai contar com policiais bilíngues e policiamento reforçado em São Paulo

As Polícias Civil e Militar terão delegacias e batalhões especializados para reforçar a segurança durante a realização do jogo da liga nacional de futebol americano (NFL), realizado em 6 de setembro, na Neo Química Arena, zona leste de São Paulo. Será a primeira vez na história que o evento é realizado em um país da América do Sul. A disputa será entre o Philadelphia Eagles e o Green Bay Packers.

Para garantir a segurança dos atletas, a Polícia Militar reforçará o efetivo na chegada das delegações no aeroporto de Guarulhos, na quarta-feira (4), e fará a escolta dos times até os hotéis e, posteriormente, aos locais de treino e ao estádio.

O policiamento também será reforçado durante a semana para garantir a segurança do público que acompanhará o confronto histórico. Haverá policiais em ruas e avenidas no entorno do estádio, no transporte público em trens e metrôs, nas redes hoteleiras e em pontos turísticos e gastronômicos da capital paulista.

Dentro do estádio, o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) fará uma varredura antes do início da partida com a ajuda de cães policiais para detectar possíveis artefatos explosivos ou com potencial risco de exposição aos torcedores.

Serão empenhados para a força-tarefa policiais dos Comandos de Policiamento Metropolitano (CPM), da capital paulista (CPC), de Choque (CPChq) e de Trânsito (CPTran), além do Corpo de Bombeiros.

Polícia Civil

A Polícia Civil terá nove departamentos envolvidos no evento, além das delegacias que atuam no entorno do estádio e três centros de comando e controle, para monitoramento da área.

Departamentos de Inteligência como a Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), o Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) e as Delegacias de Defesa da Mulher (DDM) são algumas das unidades que darão suporte ao evento.

O patrulhamento preventivo especializado será realizado pelo Grupo Armado de Repressão a Roubos (Garra) e o Grupo Especial de Reação (GER), do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), que terão grupos antibombas, além do auxílio de drones e helicópteros.

O policiamento tem como foco o combate a furtos de celulares, golpes de troca de cartão de crédito e a compra de ingressos, que já estão esgotados no site oficial do evento.

“Muitas pessoas acabam postando seus ingressos nas redes sociais, mas ali tem o código de barras. Aí os golpistas se aproveitam para fotografar e por meio dessa foto acabam entrando no evento antes das pessoas que compraram”, alerta a delegada divisionária da Deatur, Fernanda Herbella.

Deatur

A Divisão Especializada de Atendimento ao Turista (Deatur) terá uma unidade móvel dentro do estádio para atender as ocorrências registradas no local e prestará o apoio necessário aos turistas que chegarão nos aeroportos.

“Não queremos que nenhum turista que vem para se divertir tenha algum problema com a segurança. Mas, caso precise, ele será bem recebido, acolhido e atendido por um policial que fala a sua língua”, diz Herbella. As delegacias da Deatur têm policiais fluentes em inglês, espanhol e em outras línguas, como o coreano.

Por iniciativa da Deatur, pela primeira vez os estrangeiros poderão registrar o boletim de ocorrência pela internet. Os boletins já eram utilizados nas línguas inglesas e espanhola, mas agora podem ser feitos pelos próprios turistas.

As delegacias que funcionarão dentro do estádio também terão policiais mulheres para dar suporte e acolhimento às vítimas em casos de possíveis crimes.

Dicas

A Polícia Civil dá algumas dicas para os torcedores curtirem o evento com segurança.

1 – Mantenha pertences, em especial carteiras, celulares e bolsas, sempre no campo de visão, principalmente em locais de grande aglomeração

2 – Não manuseie dinheiro em público, cartões ou objetos de valor como joias, equipamentos eletrônicos e câmeras fotográficas

3 – Prefira pagar sempre em dinheiro. Caso tenha que fazer o pagamento com o cartão de débito ou crédito, nunca entregue na mão de terceiros

4 – Se necessitar fazer troca de moeda estrangeira para a nacional (real), procure casas de câmbio oficiais e instituições bancárias credenciadas

5 – Deixe o passaporte em local seguro, mas não deixe de portar um documento com foto

6 – Não poste o ingresso nas redes sociais. No dia do evento, cuidado ao exibi-lo nas barreiras de acesso

7 – Evite transportes clandestinos, não aceite bebidas de desconhecidos e nem leve estranhos para o quarto de hotel

8 – Se, eventualmente, for abordado por uma pessoa suspeita, não reaja, não grite e nem discuta. Procure um agente público ou policial para se informar ou denunciar qualquer prática criminosa