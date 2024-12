Ney Latorraca terá velório aberto ao público no Theatro Municipal do RJ

O ator e diretor Ney Latorraca, que deixou um legado significativo na televisão brasileira, faleceu na manhã desta quinta-feira (26) no Rio de Janeiro, aos 80 anos. Ele estava internado na Clínica São Vicente, onde lutava contra complicações relacionadas ao câncer de próstata, diagnosticado em 2019. Sua morte foi causada por sepse pulmonar.

A cerimônia de despedida de Ney Latorraca será realizada nesta sexta-feira (27), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, localizado na Praça Floriano Peixoto, Centro. O velório estará aberto ao público das 10h30 às 13h30, seguido por uma cremação reservada a amigos e familiares.

Ney Latorraca foi casado por três décadas com o também ator Edi Botelho e deixa um legado notável na arte dramática brasileira. O ator ficou conhecido por seus papéis memoráveis, como o vampiro Vlad na novela “Vamp” e Barbosa em “TV Pirata”, ambos da TV Globo.

O artista iniciou sua trajetória na televisão em 1975 com a novela “Escalada” e conquistou espaço em diversos programas humorísticos ao longo de sua carreira. Entre suas contribuições notáveis estão personagens como Quequé em “Rabo de Saia” e Mederiquis em “Estúpido Cupido”. Ney também destacou-se pelo seu trabalho versátil em teatro, cinema e minisséries.

Natural de Santos, São Paulo, Ney Latorraca nasceu no dia 25 de julho de 1944. Desde jovem, ele teve contato com as artes através de seus pais, que eram artistas. Sua carreira começou a ganhar forma nos anos 60, quando participou de produções teatrais e posteriormente se aventurou na televisão e no cinema.

Em entrevista à Memória Globo, Ney relatou que desde pequeno sentiu a necessidade de atuar como uma forma de sobrevivência. Ele lembrou com carinho de suas experiências iniciais e dos desafios enfrentados ao longo da vida artística.

Com uma trajetória marcada por mais de 18 novelas, seis minisséries e várias peças teatrais em seu currículo, Ney Latorraca se consolidou como um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira. Sua última participação na Rede Globo foi no seriado “A Grande Família”, em 2011.

O legado deixado por Ney Latorraca é imensurável e sua contribuição à cultura brasileira será lembrada por muitos anos. Ele é considerado um gigante entre os artistas do Brasil, cuja presença sempre será sentida na memória coletiva do público.