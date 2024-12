O ator Ney Latorraca faleceu na última quinta-feira, 26, aos 80 anos, após uma luta prolongada contra um câncer de próstata, que se agravou com o surgimento de uma sepse pulmonar. Diagnosticado em 2019, Latorraca passou por uma cirurgia para remoção da próstata, mas a doença retornou em agosto deste ano, apresentando metástases.

A sepse é uma condição médica grave que ocorre como resposta inflamatória do corpo a infecções, podendo ser desencadeada por diversos agentes patogênicos como bactérias, vírus e fungos. Quando não controlada, essa resposta pode levar ao colapso do sistema imunológico e resultar em falência de múltiplos órgãos.

Em comunicado oficial sobre sua morte, foi informado que Ney foi internado devido à complicações relacionadas à sepse pulmonar. Essa condição é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma das principais causas de morte evitável globalmente, resultando em cerca de 11 milhões de óbitos anuais.

O câncer de próstata, que afeta uma pequena glândula do sistema reprodutor masculino localizada abaixo da bexiga, é um dos tipos mais comuns entre os homens no Brasil, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma. A maioria dos diagnósticos ocorre em homens acima dos 65 anos.

Os sinais e sintomas associados ao câncer de próstata incluem dificuldade para urinar, presença de sangue na urina e a necessidade frequente de urinar durante o dia ou à noite. Fatores como idade avançada, histórico familiar e obesidade são considerados riscos significativos para o desenvolvimento da doença.

De acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde e da OMS, não se recomenda o rastreamento do câncer de próstata para homens assintomáticos. Para aqueles que apresentam sintomas, os exames indicados incluem o toque retal e o teste de PSA (antígeno prostático específico).

Com relação à sepse, a UK Sepsis Trust lista diversos sinais que podem indicar a gravidade da situação, tais como confusão mental, dificuldade respiratória grave e baixa produção urinária. Esses sintomas devem ser encarados como emergências médicas que requerem atenção imediata.

A perda de Ney Latorraca representa não apenas a despedida de um grande artista brasileiro, mas também um chamado à conscientização sobre as doenças que afetam muitos homens ao redor do mundo. Sua trajetória é lembrada com carinho por seus colegas e admiradores, enquanto sua luta contra essas condições complexas ecoa como um lembrete da importância da saúde masculina.