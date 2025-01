Neve e chuva assolam a Europa e os Estados Unidos

Uma intensa nevasca está se aproximando dos Estados Unidos, com previsão de ser uma das maiores da última década. De acordo com informações do Centro de Previsões Climáticas, a precipitação de neve poderá ultrapassar 38,1 centímetros, resultando em condições extremas para a mobilidade, especialmente em estados como Kansas e Missouri, onde as estradas podem se tornar intransitáveis.

As previsões indicam que ventos poderão atingir velocidades superiores a 60 km/h. Esta tempestade foi classificada como um “furacão de inverno” e deverá impactar uma vasta área que se estende desde o Kansas até o Vale do Ohio, abrangendo regiões que vão das Planícies do Sul à Costa Atlântica.

No continente europeu, as nevascas também têm causado preocupação. Neste domingo (5), diversas nações registraram condições climáticas adversas. O Met Office, serviço meteorológico do Reino Unido, emitiu alertas para várias localidades da Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda, onde a situação é crítica. Na Alemanha, a combinação de neve e gelo negro tem gerado complicações significativas.

Como resultado das intempéries, muitos voos foram cancelados tanto na Alemanha quanto no Reino Unido. Aeroportos importantes, incluindo Manchester — o terceiro maior do Reino Unido — além de Liverpool e Newcastle, tiveram suas operações suspensas devido aos fortes temporais. A Autoridade de Aviação Civil está mobilizada para limpar as pistas e retomar as operações aéreas.

Na Alemanha, os aeroportos de Munique, Frankfurt e Stuttgart também enfrentam sérios problemas operacionais. Somente no Aeroporto de Frankfurt, conforme informações da agência DPA, cerca de 120 pousos e decolagens foram cancelados nesta manhã.

A infraestrutura ferroviária não escapou das consequências da nevasca. A Deutsche Bahn publicou um aviso no X (antigo Twitter) ressaltando que as condições climáticas adversas têm impactado os serviços ferroviários. “O clima severo na região de Frankfurt resultou em interrupções nos serviços de longa distância, ocasionando atrasos prolongados e cancelamentos parciais ou totais”, comunicou a operadora.

Além disso, a nevasca também afetou eventos esportivos. No estádio Anfield, onde ocorre o aguardado clássico entre Liverpool e Manchester United, as arquibancadas estavam cobertas de neve antes do início da partida.