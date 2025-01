EUA aprovam venda de US$ 8 bilhões em armas para Israel

O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou neste sábado (4) a aprovação de um pacote de venda de armas para Israel, totalizando aproximadamente US$ 8 bilhões (equivalente a R$ 49,2 bilhões). Este conjunto de armamentos inclui munições voltadas para defesa antiaérea.

A transação, que ainda requer validação do Congresso americano, foi formalizada poucos dias antes da posse do presidente eleito Donald Trump, conhecido por sua postura de forte apoio a Israel no contexto do conflito com o Hamas na Faixa de Gaza.

Com essa decisão, o presidente Biden desconsidera as apelos provenientes de organizações de direitos humanos e de membros do Partido Democrata que se opõem à exportação de armamentos para Tel Aviv. “O presidente reafirmou que Israel tem o direito legítimo de proteger seus cidadãos, em conformidade com as normas do direito internacional e humanitário, além de se defender contra a agressão do Irã e suas facções aliadas”, declarou uma fonte oficial do governo americano.

Recentemente, ataques militares atribuídos a Israel resultaram na morte de ao menos 70 pessoas na Faixa de Gaza desde sexta-feira (3), segundo relatos de profissionais da saúde palestinos. Entre as vítimas, 17 pessoas faleceram em bombardeios que atingiram residências na Cidade de Gaza, sendo que um dos ataques destruiu completamente uma das casas.

Ahmed Ayyan, um morador nas proximidades, relatou: “Por volta das 2h da manhã, fomos despertados por uma explosão ensurdecedora”. Ele mencionou que entre 14 e 15 pessoas estavam dentro da residência atingida no momento do ataque. “A maioria delas eram mulheres e crianças; todos civis. Não havia ninguém lá que estivesse disparando mísseis ou envolvido com qualquer grupo armado”, acrescentou Ayyan em entrevista à Reuters.

Outro ataque ocorrido na Cidade de Gaza neste sábado resultou na morte de cinco pessoas adicionais, conforme informações do Serviço de Emergência Civil Palestino. As autoridades estimam que ao menos mais dez indivíduos estejam presos sob os escombros.

Até o momento, o Exército israelense não se manifestou sobre os ataques. O aumento nas operações militares israelenses e o crescimento no número de fatalidades entre os palestinos ocorrem em um momento delicado, em meio a tentativas renovadas de cessar-fogo e negociações sobre a devolução de reféns israelenses antes da transição de governo para Trump.

Representantes israelenses foram enviados a Doha para reatar as negociações mediadas pelo Catar e pelo Egito. A administração Biden tem contribuído para facilitar essas conversações e pediu ao Hamas nesta sexta-feira que aceite um acordo pacífico.

O Hamas declarou estar disposto a negociar, mas não ficou claro quão próximo estaria um entendimento entre as partes. O grupo terrorista divulgou um vídeo neste sábado com uma refém israelense chamada Liri Albag, onde ela faz um apelo ao seu país para intensificar esforços visando sua libertação, afirmando que sua vida estava em risco devido às operações militares em curso na região.

A escalada das operações militares por parte de Israel é uma resposta aos ataques terroristas perpetrados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, quando membros do grupo invadiram comunidades próximas à fronteira com Gaza, resultando na morte de cerca de 1.200 pessoas e na captura aproximada de 250 reféns.