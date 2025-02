NC America lança hoje a remasterização moderna de Blade & Soul NEO para PC

Após 12 anos desde a sua estreia celebrada na Coreia do Sul, a NC America lançou hoje Blade & Soul NEO, a remasterização moderna do icônico Blade & Soul, para PC, na América do Norte, América do Sul e Europa.

Disponível gratuitamente na plataforma PURPLE, a releitura do MMORPG original da NC America apresenta gráficos aprimorados, enredo dramático totalmente intacto, Infinite Windwalk, PvP intenso, novos recursos de combate e uma poderosa ferramenta de criação de personagens. Baixe Blade & Soul NEO no PURPLE agora.

BAIXE o trailer de lançamento, capturas de tela e assets aqui;

ASSISTA ao novo trailer de lançamento no YouTube;

ASSISTA ao Gameplay Showcase de 20 minutos no YouTube.

Recompensas de Agradecimento

Como um “Agradecimento” pela resposta esmagadora ao nosso evento de Pré-Inscrição, a NC America agora está oferecendo o Pacote de Pré-Inscrição para todos os jogadores! Para novos jogadores, crie uma conta no site oficial do Blade & Soul NEO e use o código “THANKYOU” (tudo junto e em maiúsculo) no seu perfil. Se você já optou por receber os boletins informativos do Blade & Soul NEO, um código será enviado a você para resgatar as Recompensas de Pré-Inscrição. Além disso, todos os jogadores que fizerem login no Blade & Soul NEO receberão recompensas de login.

Feito sob medida para um público moderno

Uma reinterpretação moderna do mundo de fantasia com tema wuxia do Blade & Soul original, Blade & Soul NEO permite aos jogadores a oportunidade de reviver o enredo original como um herói determinado a restaurar a honra de seu clã.

Os jogadores imediatamente se juntam ao famoso Clã Hongmoon, liderado pelo Mestre Hong, apenas para testemunhar sua destruição repentina pela vilã Jinsoyun e seus cúmplices, Yura e Gubong. Deixados para morrer, os fãs de MMORPG irão começar sua jornada de descoberta, intriga e aventura, sozinhos ou com amigos.

Escolha entre quatro raças jogáveis com base na tradição animal: Jin, Gon, Lyn e Yun; e entre sete classes: Assassin, Blade Dancer, Blade Master, Destroyer, Force Master, Kung Fu Master e Summoner.

Os recursos do Blade & Soul NEO incluem:

Criação profunda de personagens

Gráficos e animações remasterizadas

Infinite Windwalk e exploração ilimitada

Combate baseado em ação com um novo sistema de habilidades

Chefes de masmorras desafiadores

Passe de Batalha de Blade & Soul: NEO e atualizações de conteúdo

Para melhorar a experiência, adquira um Passe de Batalha gratuito ou premium. O Passe de Batalha da Temporada 1 custa 1.500 Divine Gems (U$15) e apresenta consumíveis exclusivos (que ajudam na progressão da história) e benefícios de qualidade de vida (quando a trilha Passes de Batalha Plus está habilitada).

Os jogadores podem esperar vários meses de atualizações de conteúdo gratuitas para Blade & Soul NEO, a partir de março. Não perca!

Baixe Blade & Soul NEO agora gratuitamente na plataforma PURPLE da NC America. Para mais detalhes sobre o jogo remasterizado, acesse o site oficial.