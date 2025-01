SBT Enfrenta Críticas pela Remasterização de ‘Chaves’ com Inteligência Artificial

O SBT está enfrentando uma nova onda de críticas em relação ao uso de inteligência artificial na remasterização da icônica série “Chaves”. A controvérsia ganhou força na noite de quarta-feira, 1º, quando o Fórum Chaves, um dos perfis mais influentes dedicados ao programa no Brasil, compartilhou imagens em sua conta no X, denunciando a má qualidade do trabalho realizado em um episódio específico.

Não contente em "restaurar" com IA, o SBT ainda esticou a imagem do episódio do ventrilouco, na segunda. E ainda cropou parte da imagem lateral. pic.twitter.com/oqCQkv6LLP — Fórum Chaves (@ForumChaves) January 1, 2025

A publicação do Fórum Chaves expressou descontentamento com a técnica utilizada, afirmando: “Se estivesse bem feito não teria anomalia assim. Pausar e encontrar um filme de terror a cada frame aleatório só demonstra o fato já pontuado: isso não é uma remasterização, é apenas um profissional não capacitado mexendo num software que não conhece.” A crítica rapidamente ganhou repercussão, provocando discussões entre os usuários da plataforma.

Desde novembro passado, quando as séries “Chaves” e “Chapolin” retornaram à grade diária do canal, os telespectadores têm manifestado insatisfação em relação à qualidade das remasterizações. Os comentários negativos se intensificaram nas redes sociais, evidenciando a preocupação dos fãs com a preservação da essência original das obras.

Em resposta às críticas, o SBT havia se posicionado no final de outubro, informando que continuaria a utilizar a inteligência artificial nas remasterizações. A emissora ressaltou que levará em consideração o feedback do público e que seu objetivo é garantir uma reprodução fiel ao material original.