Ex-Guarani, Matheus Serafim estreia com vitória na Coreia do Sul

Em sua primeira experiência no futebol asiático, Matheus Serafim estreou com vitória na Coreia do Sul. O atacante foi titular do Suwon Bluewings no triunfo por 1 a 0 sobre o Ansan Greeners, pela rodada de abertura da K League 2, a segunda divisão do país. O gol da equipe, inclusive, foi marcado em cobrança de pênalti sofrido pelo brasileiro.

“Feliz pela estreia com vitória, podendo ajudar os meus companheiros. Sabemos que é importante iniciar o campeonato vencendo, e esse resultado aumenta a confiança para os próximos desafios. Estamos trabalhando forte para buscar os nossos objetivos na temporada”, disse o jogador, de 26 anos, natural de Cachoeiro do Itapemirim (ES).

Matheus Serafim desembarcou na Coreia do Sul após temporada de destaque no Brasil. Em 2024, o atacante disputou 52 jogos, por São José-SP e Amazonas, com nove gols e seis assistências. O bom desempenho rendeu a oportunidade de atuar no Suwon Bluewings.

“Está sendo uma experiência incrível [atuar na Coreia do Sul]. Fui muito bem recebido por todos no clube, o que facilitou bastante a minha adaptação. O futebol daqui tem as suas diferenças em relação ao Brasil, mas sinto que tenho conseguido me adaptar bem. Sigo focado em agregar ao time da melhor forma”, finalizou Serafim.

Revelado no Guarani e com passagem pelo futebol português, Matheus Serafim ainda defendeu equipes como Portuguesa e Retrô-PE no Brasil.